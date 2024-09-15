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'1 liralık daire' ilanına ceza

Reklam Kurulu, aldatıcı konut ilanlarına yönelik yaptığı incelemeler kapsamında, 1 liraya ve 20 bin liraya satılık ev ilanları verildiğini tespit etti. Tüketiciyi yanıltan bu ilanlara reklam durdurma cezası uygulandı.

15 Eylül 2024 | 17:37
Son Güncellenme: 15 Eylül 2024 | 17:37
'1 liralık daire' ilanına ceza

TRT Haber'in haberine göre Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, aldatıcı konut ilanlarını mercek altına aldı. İlanları denetleyen Kurul, yanıltıcı nitelikte olanlara ceza uyguluyor. Geçtiğimiz aylarda 690 liralık ev ilanına ceza yağdıran Reklam Kurulu, bu kez de 1 liradan ve 20 bin liradan satılık ev ilanı verildiğini tespit etti.

Kurul, bu şirketlere reklam durdurma cezası verdi.Düşük meblağlı ilanlarla tüketiciye ayıplı ürün verilebiliyor.Ya da tüketiciler kapora dolandırıcılığıyla karşı karşıya kalabiliyor. Uzmanlar, bu tarz ilanlara karşı tüketiciyi uyarıyor.

"Tüketicinin ölçülü hareket etmesini bekliyoruz"

Tıklama tuzağı olarak isimlendirdikleri bir olayın burada söz konusu olduğunun altını çizen ASBÜ Öğretim Üyesi Merve Ayşegül Kulular, "Tüketicileri tuzağa çekmek için tüketicilerin hoşuna gidecek meblağlar üzerinden çeşitli reklamların verilmesi durumu söz konusu." dedi.

Kulular, "1 TL, 5 TL gibi çok düşük meblağlı ilanlara karşı ihtiyatlı yaklaşmalarını tavsiye ediyoruz. Teyakkuzda olmalarını tavsiye ediyoruz. Nitekim bir ürünün benzerleri ile takriben aşağı yukarı benzer fiyatta olmasının makul bir tüketicinin ölçülü hareket etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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Borsada gün sonu özeti: Yeni haftada gündem yoğun
Gözler Fed'in faiz kararında: Beklenti ne yönde?
SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.09.2024)
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 4 şirket
Borsada dün bir şirketten temettü dağıtma kararı geldi (13 Eylül)
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