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Dünyanın en iyi yeni gökdeleni böyle görünüyor

ABD merkezli Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi (CTBUH) Singapur'daki Pan Pacific Orchard'ı 2024'te dünyanın en iyi yeni gökdeleni olarak seçti. İşte o ilginç bina:

08 Ekim 2024 | 11:06
Son Güncellenme: 08 Ekim 2024 | 11:07
Dünyanın en iyi yeni gökdeleni böyle görünüyor

CTBUH CEO'su Javier Quintana, otelin 'sorumlu dikey kentselcilik'teki en iyi uygulamaları yansıttığını söylüyor. Konsey, binayı yüksek yoğunluklu kentselliğe çığır açan bir yaklaşım sergileyen "doğadaki bir otel" olarak tanımladı. Tasarımın arkasındaki Singapurlu firma WOHA'dan mimar Hong Wei Phua, ise CNN'e yapıyı gezdirirken "Oteli çok büyük bir bina olarak değil, daha çok mahalle ölçeğinde deneyimliyorsunuz" diyor. İşte otelden fotoğraflar ve bazı bilgiler:

1 4 teraslı gözyüzü konsepti

4 teraslı gözyüzü konsepti İlginç yapıda sütunlardaki tropikal bitkiler, bir dağ yamacına oyulmuş mağaralar gibi duran teraslar yer alıyor. Otel her biri kendine özgü motifleri (Orman, Plaj, Bahçe ve Bulut) sergileyen dört teraslı gökyüzü bahçesi konseptine sahip.

2 Orman Terası

Orman Terası Zemin seviyesinde "Orman Terası", çağlayan bir su özelliğine ve birçoğu ada ülkesine özgü düzinelerce bitki türüne sahip.

3 Plaj terası

Plaj terası Binanın üst kısımlarına doğru çıkıldığında görülen plaj terası, palmiyelerle çevrili bir havuza sahip.

4 Bahçe terası

Bahçe terası "Bahçe Terası" dikdörtgen bir çimenliğin etrafında yürüyüş yolları sunuyor.

5 Gözyüzü terası

Gözyüzü terası Binanın üst kısımlarında bulunan "Bulut Terası" şehre bakan yeşil bir etkinlik alanı olarak hizmet veriyor.
Otelin 347 odasının birçoğunda peyzaj alanlarına bakan balkonlar bulunuyor.

7 Otel hakkında

Otel hakkında Otelde ayrıca 400 kişilik bir balo salonu, iki restoran ve çatı güneş panellerinden oluşan bir kanopi bulunuyor.

8 Otelden fotoğraflar

Otelden fotoğraflar
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Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
BİM Birleşik Mağazalar’dan (BIMAS) geri alım kararı
Atakey Patates'ten geri alım kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
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