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1 Ocak'ta zorunlu olacak! 10 soruda emlak ilanlarında yeni dönem

"Doğrulanmış ilan" düzenlemesinin tamamen zorunlu hale gelmesiyle portallarda yayında olan emlak ilanları yayında kalmaya devam edecek, bu ilanlar için süre bittiğinde ise sistem üzerinden yetkilendirmeye ilişkin sorgulama gerçekleştirilecek.

25 Ekim 2024 | 14:42
1 Ocak'ta zorunlu olacak! 10 soruda emlak ilanlarında yeni dönem

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 15 Eylül'den itibaren uygulamaya konulan ve 1 Ocak 2025 tarihinde zorunlu hale gelecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) ilişkin ayrıntılar belli oldu. Düzenlemeye ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle:

 

 

1 İlanın sistemden doğrulandığı nasıl anlaşılır?

İlanın sistemden doğrulandığı nasıl anlaşılır? Yanında doğrulanmış ilan logosu olan ilanların hepsi yetki doğrulaması yapılmış olarak servis edilecek.

2 Bireysel ilanlar nasıl verilecek?

Bireysel ilanlar nasıl verilecek? Bireysel ilanın verilme aşamasında ilan platformunun sayfasındaki ilgili alana taşınmaz numarası girilecek. Sistem, malik ve hısımlık kontrolünü otomatik olarak yapacak ve ilanı veren, taşınmazın sahibi, eşi veya birinci ve ikinci derece kan hısımlarından biri ise standart ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi yapılacak.

3 İlanlar emlak işletmesince nasıl verilecek?

İlanlar emlak işletmesince nasıl verilecek? Emlak işletmelerinin ilan girebilmesi için taşınmaz ticareti yetki belgesi sahibi olması gerekecek. Taşınmaz sahibince e-Devlet üzerinden emlakçının yetkilendirilmiş olması zorunlu olacak. Sistem, yetki kontrolünü otomatik olarak yapacak ve yetki var ise normal ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi yapılacak. Emlak işletmelerinin, taşınmaz numarasını taşınmaz sahibinden temin etmeleri gerekecek.

4 Tapu kaydı olmayan taşınmaz için nasıl ilan verilecek?

Tapu kaydı olmayan taşınmaz için nasıl ilan verilecek? Tapu kaydı olmayan taşınmazlara ilişkin ilanlar sisteme dahil olmadan verilebilecek. Tapu kaydı olmayan taşınmazlara ilişkin ilanların girişinde ilan platformunda "tapum yok" seçeneği işaretlenecek. Henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, TOKİ ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ konut projeleri, gecekondu gibi taşınmazlar tapusu bulunmayan kategorisinde değerlendirilecek.

5 Taşınmaz için verilen yetki iptal edilebilecek mi?

Taşınmaz için verilen yetki iptal edilebilecek mi? e-Devlet'te yer alan "EİDS taşınmaz ilanı yetkilendirme işlemleri" ekranında yer alan "iptal et" butonuna tıklanarak verilen yetki iptal edilebilecek. Emlak işletmesine verilen yetkinin iptali halinde ilan yayından kalkmayacak, bu işlem yeni ilan girişine veya yayındaki ilanın süresi bitiminde yenilenmesine engel olacak.

6 Taşınmaz için verilen yetkinin süresi uzatılabilecek mi?

Taşınmaz için verilen yetkinin süresi uzatılabilecek mi? Yetki süresi, e-Devlet'teki "süreyi uzat" butonu tıklanarak en az 3 ay uzatılabilecek.

7 e-Devlete erişimi bulunmayan yabancılara ait taşınmaz ilanları nasıl verilecek?

e-Devlete erişimi bulunmayan yabancılara ait taşınmaz ilanları nasıl verilecek? e-Devlete erişimi bulunmayan (yabancı kimlik numarası olmayan) yabancı mülk sahiplerinin sahibi olduğu taşınmaza ilişkin verilecek ilanlar uygulamaya dahil olmayacak. Bu ilanların girişinde taşınmaz sahibinin e-Devlet'e erişimi bulunmayan kişi olduğuna ilişkin işaretleme yapılacak.

8 Kiralık taşınmaz ilanları sisteme dahil mi?

Kiralık taşınmaz ilanları sisteme dahil mi? EİDS yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak.

9 Hisseli taşınmazlarda tüm hissedarların yetki vermesi zorunlu mu?

Hisseli taşınmazlarda tüm hissedarların yetki vermesi zorunlu mu? Hisseli taşınmazlarda sadece bir hisse sahibinin yetki vermesi yeterli olacak.

10 Uygulama tamamen devreye alındığında yayında olan ilanlar kalkacak mı?

Uygulama tamamen devreye alındığında yayında olan ilanlar kalkacak mı? Uygulama tamamen devreye alındığında yayında olan ilanlar için durum değişikliği olmayacak. Bu ilanların yayın süresinin bitmesi durumunda ise EİDS üzerinden yetkilendirmeye ilişkin sorgulama gerçekleştirilecek. Olumlu dönüş sağlandığı durumda ilan tekrar yayınlanabilecek.
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PC İletişim (PCILT) temettü kararı ve tarihini duyurdu
Kalekim (KLKIM) bilanço tarihi belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Ekim)
Yabancılar borsada 73,6 milyon dolar hisse sattı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (23 Ekim)
Borsada perşembe günü temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Ekim)
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