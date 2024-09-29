ARA
DOLAR
34,17
0,05%
DOLAR
EURO
38,17
-0,25%
EURO
GRAM ALTIN
2920,17
-0,49%
GRAM ALTIN
BIST 100
9777,46
-0,53%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

117 emlak işletmesine 100'er bin TL ceza geldi

Ticaret Bakanlığı'nca emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden 117 emlak işletmesine 11 milyon 700 bin lira ceza kesildi.

29 Eylül 2024 | 05:07
Son Güncellenme: 29 Eylül 2024 | 05:13
117 emlak işletmesine 100'er bin TL ceza geldi

TRT Haber'in haberine göre Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı yönündeki haberlerin ardından emlak sektöründe yaşanan fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

Bu kapsamda, geçen hafta emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesine 100 bin TL idari para cezası uygulanmıştı. Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edildi. Bakanlık, dün itibarıyla her bir emlak işletmesine 100 bin TL olmak üzere, toplamda 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmasına başlandığını açıkladı. Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı tarafından, ilan platformlarındaki fiyat değişimleri yakından takip edilmeye devam edilecek olup, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine gerekli idari cezaların uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir." denildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2920,17 -0,49%
  • ALTIN ONS 2658,27 -0,53%
  • BIST 100 9777,46 -0,53%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,172 -1,822%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35153 0,37468%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 94,325 1,9909%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1694 0,0509%
  • EURO/DOLAR 1,1164 -0,1203%
  • EURO/TURK LIRASI 38,1669 -0,2523%
  • STERLIN/DOLAR 1,3372 -0,32054%
Borsa Haberleri
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 8 şirket
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
Haftanın kazandıranı yine altın oldu!
Pazartesi günü 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 3 şirket
Göltaş Çimento (GOLTS) temettü tarihini duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.09.2024)
Gersan Elektrik bedelsiz tarihini duyurdu
Oba Makarna'dan 'söylentilerle ilgili' açıklama
Piyasalar son işlem gününe pozitif başladı
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (26 Eylül)
Coca Cola İçecek'ten satın alma açıklaması
Tüpraş (TUPRS) temettü ödeme tarihi ne zaman?
Yabancılar 96,1 milyon dolarlık hisse aldı
HSBC'den Türkiye analizi: Borsadaki düşüş alım fırsatı mı?
GERİ
İLERİ
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 8 şirket
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
Haftanın kazandıranı yine altın oldu!
Pazartesi günü 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 3 şirket
Göltaş Çimento (GOLTS) temettü tarihini duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.09.2024)
Gersan Elektrik bedelsiz tarihini duyurdu
Oba Makarna'dan 'söylentilerle ilgili' açıklama
Piyasalar son işlem gününe pozitif başladı
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (26 Eylül)
Coca Cola İçecek'ten satın alma açıklaması
Tüpraş (TUPRS) temettü ödeme tarihi ne zaman?
Yabancılar 96,1 milyon dolarlık hisse aldı
HSBC'den Türkiye analizi: Borsadaki düşüş alım fırsatı mı?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL