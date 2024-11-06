19. GYODER Gayrimenkul Zirvesi başladı

Bu yıl "Yeniden Başlat" ana temasıyla İstanbul'da gerçekleştirilen zirve, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Uzman konuşmacıların sektördeki gelişmeleri, yenilikçi yaklaşımları ve geleceğe dair öngörüleri paylaşacağı zirvenin açılışında konuşan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, geleceğin gayrimenkul dünyasını şekillendirecekleri bir yolculuğa başlamak için bir arada olduklarını söyledi.

Çekici, "İnandığımız bir söz var. Şöyle diyor: 'Yeniden başlamaktan korkma. Bu sefer sıfırdan değil, tecrübelerden başlıyorsun.' İşte bugün, tecrübelerimizden faydalanarak, gayrimenkulde yeni bir sayfa açmak ve yeniden başlamak için birlikteyiz." dedi.

Gayrimenkul sektörünün Türkiye'de ekonomik kalkınmanın daima lokomotifi olduğunu dile getiren Çekici, "Dün de öyleydi, bugün de böyle. Eminiz ki yarın da aynı çizgide devam edecek. Çünkü gayrimenkul sektörü yalnızca binalar inşa etmekle kalmıyor, şehirler kuruyor, insan hayatına dokunuyor ve geleceği şekillendiriyor." diye konuştu.

Çekici, Türkiye gayrimenkul sektörünü ulusal ve uluslararası alanda temsil eden çatı kuruluş olan GYODER ile ilgili bilgiler vererek, Derneğin son dönemdeki çalışmalarını anlattı.

"Geliştiricilerimizi ve inşaat şirketlerimizi belgelendireceğiz"

GYODER Başkanı Çekici, yeni ekonomide çevresel, toplumsal adalet ve yönetişim konularını içeren ESG standartlarının önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ESG kriterlerini sektörümüzde yerleşik kılmak istiyoruz. Bu nedenle Tabiat, Toplum, Tasarım ve Teknoloji başlıklarından oluşan, 4T Sertifikası'nı PwC Türkiye danışmanlığında hazırlamaktayız. Öncelikle geliştiricilerimizi ve inşaat şirketlerimizi belgelendireceğiz. Böylece sektörümüzün sosyal rolünü yukarıya taşıyacağız. Uluslararası rekabet gücünü artıracağız. Bugün lansmanını yapacağımız bir diğer önemli çalışmamız ise 'İnşaat Sektörü ve İş Gücü Dinamikleri: Türkiye 2024' başlıklı raporumuzdur. Bu raporla sektörümüzün en önemli problemlerinden biri haline gelen 'iş gücü' sorununu mercek altına aldık. Tüm süreci öğleden sonra yapılacak olan oturumda öğreneceksiniz."

"Kendimizi daima hazır, motive ve en önemlisi 'yeni' tutmalıyız"

Neşecan Çekici, hayata geçirdikleri projelerden bahsederek, tüm paydaşlarla bir seferberlik çerçevesinde gayrimenkul ve kentsel dönüşüm okuryazarlığı projeleri yürütmeye başladıklarını söyledi.

GYODER'in durmadığını, büyüdüğünü, geliştiğini ve etkinliğini artırdığını dile getiren Çekici, sözlerini şöyle tamamladı:

"GYODER olarak biliyoruz ki sadece ülkemiz değil, dünya da sürekli bir değişim içinde. İşte bu noktada, bizlerin de bu değişim dalgasını yakalamamız gerek. Sektör olarak, 'yeniden' kelimesini rehber edinmeli, 'yeniden başlat' düğmesine basmalıyız. Geçmişin başarılarını yok saymadan, hatalarımızdan dersler çıkararak, değişen dünya koşullarına uyum sağlamalı ve geleceği 'yeniden' inşa etmeliyiz. Türkiye ekonomisinin kalbi, gayrimenkul sektörüdür. Biz, geleceğin mimarlarıyız. İşte bu nedenle, kendimizi daima hazır, motive ve en önemlisi 'yeni' tutmalıyız. Geçmişten aldığımız güçle, umutlarımızı ve hayallerimizi de tazelemek için birlikteyiz. Bu yolda, sektörün her paydaşının katkısı önemli olacak. Geçmişten aldığımız derslerle, geleceği en iyi şekilde inşa etmek üzere sektörümüz ve Türkiye’miz yararına, gece gündüz çalışacağız."

Panel ve ödül törenleri düzenlenecek

19. GYODER Gayrimenkul Zirvesi kapsamında gün içerisinde tarihçi-yazar Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan "Yeniden Başlat" temalı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Ekonomist yazar Mahfi Eğilmez'in "2025: Ekonomiye Bakış" başlıklı konuşma yapacağı zirvede, "Gayrimenkulde Tek Ses - Hepimiz Birimiz, Birimiz Hepimiz İçin", "Gayrimenkulün Yeni 4P'si: Geleceğin Hikayesi", "Sektörde Nitelikli İş Gücü: İstihdamı Şekillendirmek" ve "Gayrimenkulde Finansal Dönüşüm" gibi paneller düzenlenecek.

Zirvede "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Ödül Töreni" ve "GYODER Kente Dokunan Tasarımlar Öğrenci Yarışması Ödül Töreni" de yapılacak.