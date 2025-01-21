Türkiye'de 2024'te en çok ve en az konutun satıldığı 3 il

Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 239 bin 213 ile İstanbul, 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 999 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 285,3 oranında artarak 23 bin 277 oldu. 2024 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 10,8 oranında azalarak 158 bin 486 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı Aralık ayında yüzde 10,9, 2024 yılında yüzde 10,7 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında 5 bin 980; 2024 yılında ise 38 bin 62 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.



189 BİN 360 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %42,9 oranında artarak 189 bin 360 oldu. 2024 yılında gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yıla göre %25,9 oranında artarak 1 milyon 319 bin 539 oldu.

76 BİN 629 ADET SIFIR KONUT SATILDI

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,5 oranında artarak 76 bin 629 oldu. İlk el konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre %27,6 oranında artarak 484 bin 461 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı Aralık ayında yüzde 36,0, 2024 yılında yüzde 32,8 oldu.

136 BİN 8 ADET İKİNCİ EL KONUT SATILDI

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %55,7 oranında artarak 136 bin 8 oldu. İkinci el konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre %17,4 oranında artarak 993 bin 564 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 23 BİN 781 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre %32,1 oranında azalarak 23 bin 781 oldu. 2024 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,6 olarak gerçekleşti. 2024 yılında yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 8 bin 416 ile İstanbul, 8 bin 223 ile Antalya ve 2 bin 112 ile Mersin oldu.

EN ÇOK SATIŞ RUS VATANDAŞLARINA

2024 yılında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 4 bin 867 ile Rusya Federasyonu, 2 bin 166 ile İran ve bin 631 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. Aralık ayında ise sırasıyla 438 ile Rusya Federasyonu, 239 ile İran ve 181 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

KULLANICI DAVRANIŞLARI DEĞİŞİYOR

Emlakjet, Aralık 2024 gayrimenkul raporuna göre, katılımcıların yüzde 37’si gayrimenkul seçiminde merkezi konumu, yüzde 34’ü ise fiyatı öncelikli faktör olarak belirtiyor. Fiziksel durum ve özellikler yüzde 15, yatırım potansiyeli yüzde 11, ulaşım ve altyapıya yakınlık ise yüzde 3 ile daha düşük önem taşıyor. Son bir yılda kullanıcıların en büyük zorluğu yüzde 48 ile yüksek fiyatlar olurken, yüzde 34’ü uygun seçenek bulamamaktan, yüzde 9’u ise süreçlerin uzunluğundan şikayet ediyor.

Gayrimenkul arama sürecinde bilgi kaynağı olarak en çok online emlak listeleme platformları yüzde 52 ile öne çıkıyor. Onu yüzded 21 ile emlak ofisleri ve gayrimenkul danışmanları, yüzde 15 ile sosyal medya ve yüzde 9 ile arkadaş-aile tavsiyeleri izliyor. Bu bulgular, kullanıcıların gayrimenkul arayışında dijital kaynaklara yöneldiğini ve fiyat odaklı zorlukların karar süreçlerinde öncelikli bir yer tuttuğunu gösteriyor.

‘GAYRİMENKUL HALA GÜVENLİ YATIRIM ARACI’

Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, konu ile ilgili “2024 yılı, gayrimenkul sektörü için önemli bir dönüm noktası oldu. TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı ve yıl sonu itibarıyla yeni bir rekor bekleniyor. Bu, gayrimenkulün Türk halkı için hala güvenli bir yatırım aracı olduğunun güçlü bir göstergesi” dedi.

‘ALICILAR BÜTÇE DOSTU ÇÖZÜMLERE YÖNELDİ’

Bu yıl, özellikle kentsel dönüşüm projelerine olan ilginin, merkezi bölgelerdeki konut satışlarını hızlandırdığını aktaran İdikat, Marmara ve Ege bölgelerindeki arazi ve arsa yatırımlarının da artış gösterdiğini kaydetti.

Emlakjet verilerine göre, kompakt dairelere olan talebin de dikkat çekici bir şekilde yükseldiğini dile getiren İdikat, şöyle devam etti: "Artan inşaat maliyetleri ve ekonomik belirsizlikler, alıcıları daha bütçe dostu çözümlere yöneltti. Ancak, 2024’te faiz oranlarının yüksek seyretmesi nedeniyle ipotekli satışlar sınırlı kaldı, bu da sektörün büyüme potansiyelinin tam olarak ortaya çıkmasını engelledi. 2025 yılına dair beklentilerimiz ise oldukça olumlu. Faiz oranlarının düşmesi ve daha avantajlı konut kredilerinin piyasaya sunulmasıyla, ipotekli satışlarda önemli bir artış bekliyoruz. Ayrıca, dijitalleşme ve yenilikçi teknolojilerin sektöre entegrasyonu, şeffaflık ve güvenilirliği artıracak. Özellikle Emlakjet olarak geliştirdiğimiz yapay zeka tabanlı analizler ve ilan doğrulama teknolojileri, sektörün daha verimli ve kullanıcı dostu bir hale gelmesine katkı sağlayacak.

Sonuç olarak, 2024 yılı gayrimenkul sektörü için güçlü bir performans sergiledi ve 2025 yılı, ekonomik istikrarın sağlanması ve sektörel teşviklerle daha büyük fırsatlar sunabilir. Gayrimenkul, Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olmaya devam edecek.”