2025 Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenir? İşte Taksit Tarihleri, Ödeme Yerleri ve Tutarlar!

Gayrimenkul sahiplerinin merakla takip ettiği 2025 yılı emlak vergisi ödeme takvimi işlemeye devam ediyor. İlk taksit ödemeleri için son günlere yaklaşılırken, yeni mülk edinenler ve ödeme detaylarını öğrenmek isteyenler "Emlak vergisi ne zaman ödenir, nereye ve ne kadar ödenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2025 emlak vergisi taksit tarihleri ve ödemeye dair tüm önemli bilgiler

Emlak Vergisi Taksit Ödeme Takvimi 2025:

Emlak vergisinin iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir:

İlk Taksit: Mart, Nisan ve Mayıs aylarının sonuna kadar ödenebilir. İlk taksit ödeme dönemi 31 Mayıs 2025 tarihinde sona erecektir.

Mart, Nisan ve Mayıs aylarının sonuna kadar ödenebilir. İlk taksit ödeme dönemi tarihinde sona erecektir. İkinci Taksit: 1 Kasım ile 30 Kasım 2025 tarihleri arasında ödenecektir.

Emlak Vergisi Yükümlüsü Kimlerdir? Kimler Muaf Tutulur?

Emlak vergisini, ilgili binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi veya her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf eden kişiler öder. Paylı mülkiyette hissedarlar hisseleri oranında, elbirliği mülkiyette ise malikler müteselsilen sorumludur.

2025 yılı içerisinde gayrimenkul satın alanların vergi sorumluluğu 2026 yılında başlayacaktır. 2024 yılında gayrimenkul edinenlerin ise bu yıl ilk emlak vergilerini ödemeleri gerekmektedir.

Bazı vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutulabilir. Kendisine bakmakla yükümlü kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmayanlar, tek gelirleri kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylık olanlar, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri, Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olanlar (intifa hakkı sahibi olmaları dahil) bu meskenleri için emlak vergisi ödemeyebilirler.

Emlak Vergisi Ödemesi Nereye ve Nasıl Yapılır?

Emlak vergisi ödemelerinizi aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirebilirsiniz:

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Sitesi: gib.gov.tr üzerinden online ödeme yapabilirsiniz.

gib.gov.tr üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. e-Devlet: e-devlet kapısı üzerinden emlak vergisi ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

e-devlet kapısı üzerinden emlak vergisi ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bankaların Mobil Uygulamaları ve İnternet Bankacılığı: Birçok bankanın mobil ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden emlak vergisi ödemesi yapabilirsiniz.

Birçok bankanın mobil ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden emlak vergisi ödemesi yapabilirsiniz. Vergi Daireleri: İlgili vergi dairelerine giderek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

İlgili vergi dairelerine giderek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Belediyelerin Tahsilat Vezneleri: Gayrimenkulün bulunduğu belediyelerin tahsilat veznelerinden ödeme yapabilirsiniz.

2025 Emlak Vergisi Oranları Ne Kadar?

Emlak vergisi oranları, gayrimenkulün bulunduğu şehre göre değişiklik göstermektedir:

Büyükşehirlerde: Mesken: Binde 2 İş Yeri: Binde 4 Arsa: Binde 6 Arazi: Binde 2

Diğer İllerde: Mesken: Binde 1 İş Yeri: Binde 2 Arsa: Binde 3 Arazi: Binde 1



Örnek Emlak Vergisi Hesaplaması (Büyükşehir):

2024 yılı emlak vergi değeri 700.000 TL olan bir konutun 2025 yılı emlak vergi değeri, 2024 yılı yeniden değerleme oranının yarısı (%21,965) eklenerek yaklaşık 853.000 TL olarak hesaplanır. Bu konutun büyükşehirde bulunması halinde ödenecek yıllık emlak vergisi tutarı yaklaşık 1706 TL olacaktır. Bu tutar, iki eşit taksit halinde ödenebilir.