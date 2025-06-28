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21 mülk sahibi radara takıldı: Emlak başına 200 bin TL ceza geldi

Ekonomik verilere aykırı fiyat artışı yapan emlak sahiplerine 4,2 milyon lira ceza kesildi... Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "İhbar, incelemeler sonucunda yönetmelik değişikliğinin yapıldığı tarihten sonra 21 taşınmaz sahibinin ilan fiyatında, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan şekilde fiyat artışı yaptığı tespit edildi." dedi.

27 Haziran 2025 | 11:45
Son Güncellenme: 27 Haziran 2025 | 15:23
21 mülk sahibi radara takıldı: Emlak başına 200 bin TL ceza geldi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 21 taşınmaz sahibinin ilan fiyatında, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan şekilde fiyat artışı yapıldığının belirlendiğini ifade ederek, bu emlak sahiplerine toplam 4,2 milyon lira ceza uygulanmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Bakanlık olarak ilan fiyatlarında taşınmaz sahiplerince yapılan fiyat artışlarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Gürcan, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi, vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini kaydetti.

Gürcan, bu kapsamda mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan, haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarının yasaklandığını anımsattı. Aynı yönetmelikle bu tür artışlar için taşınmaz sahiplerine idari para cezası uygulanabilmesinin de önünün açıldığını belirten Gürcan, elektronik ortamda verilen taşınmaz ilanların incelendiğine işaret etti.

Gürcan, şu değerlendirmede bulundu:

"İhbar, inceleme ve analizler sonucunda yönetmelik değişikliğinin yapıldığı tarihten sonra 21 taşınmaz sahibinin ilan fiyatında, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan şekilde fiyat artışı yaptığı tespit edildi. Bu kapsamda ilgili emlak sahiplerinin her biri hakkında 200 bin lira olmak üzere toplam 4,2 milyon lira para cezası uygulanmasına karar verildi. Emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının oluşturulmasına ve vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirler gecikmeksizin alınmaya devam edilecektir."


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Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
KAP'a bildirdi: Konkordato süreci sona erdi
26 Haziran borsada gün sonu rakamları
Doğan Holding'den Ditaş payı satışı
Koç Holding'ten Marmaris Altınyunus açıklaması
Bedelli sermaye artırımı kararını duyurdu: Yüzde 300
Doğuş Otomotiv'den yeni sözleşme duyurusu
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