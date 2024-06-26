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51 ilde 865 arsa satılacak: Detaylar

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkıyor. İşte müzayede ile ilgili detaylar ve arsaların bulunduğu iller

26 Haziran 2024 | 00:48
51 ilde 865 arsa satılacak: Detaylar

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 51 ilde, 865 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. 865 arsa, yüzde 25 peşin, 24 ay vadeyle satışa sunulacak. İlana göre peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkanı sunulacak. 9-10-11 Temmuz 2024 tarihlerinde saat 10:30’da yapılacak müzayedelere online katılım da sağlanabilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya / Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece / İstanbul’da yapılacak açık artırmaya internetten üzerinden de emlakmuzayede.com.tr adresinden teklif verilebilecek. Arsa listesi ve müzayede dökümanları için tıklayın

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Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
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