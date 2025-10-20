7 ilde konut ve iş yeri satışı için açık artırma yapılacak

Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Mersin ve İzmir’deki 2+1 ve 3+1 konutlar ile bu illerle birlikte İstanbul ve Samsun’daki iş yerleri dahil olmak üzere toplam 319 konut ve 197 iş yeri satışa çıkarılacak.
Satışlar için yapılacak açık artırma, 30-31 Ekim tarihlerinde, saat 10.30'da dört ayrı oturum halinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu, İLBANK Sosyal Tesisleri Macunköy, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu ve Yay Grand Otel Cemal Yay Kongre Salonu'nda düzenlenecek. Ayrıca, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden de teklif verebilecek.
Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında, İzmir’in Bayraklı ilçesindeki konut ve iş yerlerinin yanı sıra İstanbul’un Güngören, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan ofis ve dükkânlar da bulunuyor.
Alıcılar, konut ve iş yerlerini yüzde 25 peşinatla ve 60 ay vadeyle satın alabilecek. Peşin ödemeyi tercih edenler ise yüzde 20 indirimden yararlanacak.