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  • 9 ilde 643 konut ve 232 iş yerini satışa sunulacak

9 ilde 643 konut ve 232 iş yerini satışa sunulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Ankara ve İstanbul'un da aralarında olduğu 9 ilde 643 konut ve 232 iş yerini açık artırmayla satışa sunacak.

25 Haziran 2025 | 11:20
9 ilde 643 konut ve 232 iş yerini satışa sunulacak

Kentsel Dönüşüm Başkanlığından alınan bilgiye göre, Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon'da bulunan 643 konut ve 232 iş yeri satılacak.

Açık artırmada, Ankara'da 36, Giresun'da 4, İstanbul'da 92, Konya'da 17, Mersin'de 31, Trabzon'da 1, Samsun'da 257, Bingöl'de 165 ve Diyarbakır'da 40 konut satışa çıkarılacak.

Giresun'da 2, İstanbul'da 64, Samsun'da 16 ve Bingöl'de 150 iş yeri de açık artırmada alıcılarını bulacak.

PEŞİN ALIMDA YÜZDE 20 İNDİRİM İMKANI

Taşınmazların satışları, 1-3 Temmuz tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak açık artırmalarla gerçekleştirilecek. Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla, ayrıca internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

Açık artırmanın ilk günü olan 1 Temmuz'da Ankara, Giresun, İstanbul, Konya, Mersin ve Trabzon'daki konut ve iş yerleri, 2 Temmuz'da Samsun'daki, 3 Temmuz'da ise Bingöl ve Diyarbakır'daki taşınmazlar satışa çıkarılacak.

Taşınmazlara yüzde 25 peşinatla sahip olunabilecek, kalan tutar için 60 ay vade uygulanacak. Tüm tutarı peşin ödemek isteyen alıcılara ise yüzde 20 indirim imkanı sunulacak.

 

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Bugün 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Kontrolmatik'ten bedelli sermaye artırım kararı
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
BİM'de (BIMAS) üst düzey yönetici değişikliği
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
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