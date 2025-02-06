ABD’li White Bridge Global, Ege Yapı’yla ortaklığa giriyor

Asya ve Afrika'daki gelişmekte olan ülkelerde büyük ölçekli yatırımlara imza atan White Bridge Global, gayrimenkul sektöründe Ege Yapı ile stratejik bir ortaklığa giriyor.

Bu kapsamda, ABD'nin önde gelen yatırımcılarından White Bridge Global Yönetim Kurulu Başkanı Gentry Beach ve Başkan Yardımcısı Ali Demirhan liderliğindeki bir heyet, yatırım planlarının ilk durağı olarak Pakistan’a ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, Pakistan Başbakanı Shahbaz Sharif, ilgili bakanlar ve ülkenin önde gelen iş insanlarıyla bir araya gelerek gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemi başlatacak görüşmeler yaptı.

White Bridge Global, madencilik, gayrimenkul, enerji ve serbest bölge yatırımları gibi çeşitli alanlarda stratejik iş birlikleri geliştirmiş bir şirket olarak, gayrimenkul alanındaki faaliyetlerinde Ege Yapı ile birlikte hareket edecek. Gayrimenkul sektöründeki tecrübesi ve bilgi birikimi nedeniyle Ege Yapı ile ortaklık yapmaktan heyecan duyan White Bridge Global, bu alandaki ilk yatırım adımını geçtiğimiz hafta attı.

Pakistan’ın artan yatırım potansiyeli ve gelişen ekonomik altyapısı, uluslararası gayrimenkul ve inşaat şirketlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu bağlamda, Ege Yapı da verimli ve sürdürülebilir yatırım stratejileri doğrultusunda Pakistan'daki fırsatları değerlendirmek üzere üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.

‘PAKİSTAN GÜÇLÜ POTANSİYELE SAHİP’

Yapılan görüşmelerde Pakistan gayrimenkul pazarının güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Gentry Beach, White Bridge Global aracılığıyla, Pakistan’da küresel standartlarda projeler geliştirmeye ve bu projelere yatırım yapmaya hazır olduklarını söyledi. Beach ayrıca, İslamabad ve Karaçi'deki yatırımların ölçeğinin milyarlarca dolara ulaşabileceğini belirtti.

White Bridge Global’in Pakistan'daki girişimleri, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerini güçlendirmeyi ve bölgeye değer katan projeler geliştirmeyi amaçlıyor.