Bvlgari Resort & Mansions Bodrum ilk malikanesini gün yüzüne çıkardı

Dünyaca ünlü İtalyan mücevher markası Bvlgari, dünyadaki ilk tamamı malikânelerden oluşan konaklama projesini Bodrum'da geçiriyor.

Bvlgari Hotels zincirinin 11. halkası olacak Bodrum’daki bu proje, markanın Akdeniz’deki varlığını güçlendiriyor.

Göltürkbükü Cennet Koyu'nda 60 hektarlık özel bir yarımadada konumlanan “Bvlgari Resort & Mansions Bodrum”, 3 ila 6 yatak odalı, 101 adet sahil ve yamaç malikanesinden oluşuyor.

Projede ayrıca Bvlgari Hotels zincirine bağlı bir resort da yer alacak.

“Bvlgari Resort & Mansions Bodrum”, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz tarafından kurulan AHEN tarafından geliştiriliyor. Mimari tasarımı ise ACPV ARCHITECTS (Antonio Citterio Patricia Viel) üstleniyor.

Tanıtımı yapılan ilk malikanede, Türk çağdaş sanatının önemli isimleri Mübin Orhon, Ergin İnan ve Devrim Erbil’in eserleri yer alıyor. Ayrıca 18. yüzyıla ait bir Anadolu kilimi ve Floransa menşeli İznik tarzı seramikler dikkat çekiyor.

Bvlgari Hotels & Resorts markası, şu anda dünya genelinde dokuz lokasyonda faaliyet gösteriyor. Bu lokasyonlar, Milano, Bali, Londra, Pekin, Dubai, Şanghay, Paris, Roma ve Tokyo olarak sıralanıyor.

Hedefte ise Bodrum'da açılacak adresin dışında Maldivler, Miami Beach, Cave Cay ve Abu Dabi var.