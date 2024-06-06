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  • Ankara’daki 7.5 milyarlık taşınmaz ihalesinin kazanını belli oldu

Ankara’daki 7.5 milyarlık taşınmaz ihalesinin kazanını belli oldu

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 7 milyar 500 milyon lira ile Gamador İnşaat tarafından verildi.

06 Haziran 2024 | 07:00
Son Güncellenme: 06 Haziran 2024 | 07:40
Ankara’daki 7.5 milyarlık taşınmaz ihalesinin kazanını belli oldu

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Akköprü Mahallesi'ndeki, 65253 ada 1 parsel numaralı 32 bin 927,26 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ve 65253 ada 2 parsel numaralı 32 bin 494,69 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerindeki yapıların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 7 milyar 500 milyon lira ile Gamador İnşaat Taahhüt Hayvancılık İthalat İhracat İmalat Üretim Anonim Şirketi tarafından verildi.

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Borsa ve kriptoda vergi iddiası için Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
5 Haziran BIST teknik analizi ve günlük bülten
1981 yılında kurulan şirket dün bedelsiz kararını açıkladı
Kocaer Çelik'ten (KCAER) 'bedelsiz' açıklaması: Başvuru güncellendi
Bugün 2 hisse için temettü günü (5 Haziran)
Borsada mayısta en çok hangi kulüp kazandırdı?
Borsadaki en ucuz ve en pahalı ilk 15 hisse
Bir hisseye kredili işlem yasağı
Horoz Lojistik ne zaman borsada işlem görecek?
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