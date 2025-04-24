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Bakanlıktan İstanbul'daki satılık ve kiralık ilanlarıyla ilgili uyarı

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'daki depremler sonrasında emlak sektöründeki fiyat hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı.

24 Nisan 2025 | 01:26
Bakanlıktan İstanbul'daki satılık ve kiralık ilanlarıyla ilgili uyarı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, vatandaşların zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacağını belirterek, "İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır." ifadesini kullandı.

Gürcan, İstanbul depremi sonrası taşınmaz ilanlarındaki haksız fiyat artışlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Gürcan, "Ticaret Bakanlığı olarak 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip etmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olacak uygulamaları engellemek amacıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"İdari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacak"

Gürcan, deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin öneminin her zamankinden daha fazla olduğunun altını çizdi. Bu hassas dönemde işletmeler ile birlikte tüm vatandaşların toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır. Bu çerçevede, İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır."
 

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Borsa'da dünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
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21 Nisan borsada gün sonu rakamları
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
Bir şirket daha halka arz sürecinde
Kocaer Çelik temettü kararını duyurdu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 300
Alarko, Cola, Enerjisa, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Anadolu Grubu Holding’den bedelsiz açıklaması
Borsa İstanbul’dan bir hissede brüt takas tedbiri
Borsada dün temettü dağıtma kararı duyuran 6 şirket
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