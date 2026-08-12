ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Temmuz ayı ABD enflasyon tahminleri ne yönde?

Küresel piyasaların odağı, bugün ABD’den gelecek temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Piyasalarda yakından izlenecek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Fed’in eylül ayında vereceği faiz kararı öncesinde para politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor. Ayrıca, ABD enflasyon verisi altın, dolar ve küresel fiyatlamalar açısından da yakından takip edilecek.
Peki, ABD temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyon rakamlarına ilişkin beklentiler ne yönde?
1 ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD’de temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri bugün açıklanacak. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun (BLS) takvimine göre enflasyon rakamları, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 15.30’da duyurulacak.
2 Enflasyon rakamlarına ilişkin beklentiler ne yönde?
Temmuz ayı ABD enflasyon rakamları öncesinde piyasa beklentileri de şekillendi. Tahminlere göre yıllık TÜFE’nin yüzde 3,4’e gerilemesi, aylık bazda ise yüzde 0,1 artması bekleniyor. Çekirdek enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,6 ile yüzde 2,8 aralığında gerçekleşeceği öngörülüyor.
3 Haziranda ABD enflasyonu hangi seviyede gerçekleşti?
ABD’de tüketici enflasyonu haziran ayında yıllık bazda yüzde 3,5 olarak kaydedilmişti. Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise aynı dönemde aylık bazda değişim göstermemişti.
4 Piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak
ABD’de bugün açıklanacak enflasyon verileri, Fed’in faiz kararına yönelik beklentiler başta olmak üzere piyasalardaki fiyatlamalar açısından önem taşıyor.
Verilerin tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi, Fed’in para politikasında sıkı duruşunu koruyabileceği beklentilerini artırabilecekken, beklentilerin altında kalması ise enflasyonun yavaşladığı düşüncesinin güçlendirebilir.