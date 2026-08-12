ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Temmuz ayı ABD enflasyon tahminleri ne yönde?

Küresel piyasaların odağı, bugün ABD’den gelecek temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Piyasalarda yakından izlenecek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Fed’in eylül ayında vereceği faiz kararı öncesinde para politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor. Ayrıca, ABD enflasyon verisi altın, dolar ve küresel fiyatlamalar açısından da yakından takip edilecek.

Peki, ABD temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyon rakamlarına ilişkin beklentiler ne yönde?