Geçen yıl Muğla’da konut satışı, önceki yıla kıyasla yüzde 20’ye yakın arttı. Türkiye ortalamasının üstünde gerçekleşen bu artışta en önemli pay Bodrum’a ait. Bodrum’da da satışların bir önceki yıla kıyasla yüzde 20’nin üstünde arttığına dikkat çeken Çağdaş Holding CEO’su Dağlarca Çağlar, “Dahası 13 ilçesi bulunan Muğla’daki toplam satışın yüzde 25’e yakını sadece Bodrum’da gerçekleşiyor. Bodrum’a talep bitmiyor. Yeni yaşam alanları şart.” dedi.

Bodrum, Türkiye’nin en gözde tatil destinasyonlarından biri olmasının yanı sıra, son yıllarda büyük bir dönüşüm geçiriyor. Bu değişime öncülük eden firmalardan biride Çağdaş Holding.

BODRUM ARTIK 12 AY YAŞAYAN BİR ŞEHİR

Bodrum’un yalnızca yaz aylarında ilgi gören bir yer olmaktan çıkıp yıl boyu yaşayan bir merkez haline geldiğine dikkat çeken Çağdaş Holding CEO’su Dağlarca Çağlar, şunları söyledi: “Bodrum’da talep hiçbir zaman bitmiyor. 12 ay boyunca burada yaşayan ciddi bir nüfus var ve yeni yaşam alanları oluşturulması gerekiyor. Biz, Bodrum’u sadece bir destinasyon değil, bir yaşam alanı olarak şekillendiriyoruz. Bodrum’daki projelerimizde yalnızca konut inşa etmekle kalmayacağız, aynı zamanda sürdürülebilir, doğayla iç içe yaşam alanları sunacağız. Bu projelerin içinde ticari gayrimenkul yatırımlarını da ön planda olacak.”

MİNİMALİST YAPILAR TERCİH EDİLİYOR

Çağdaş Holding, Bodrum’daki mevcut konut projelerinin yanı sıra, yeni nesil yaşam alanları inşa etmeyi hedefliyor. Lüks konut anlayışını yeniden tanımlayan holding, minimalist tasarımlar, düşük operasyonel maliyetler ve doğayla uyumlu projelere odaklanacak. Ayrıca, Bodrum’un tarihi dokusuna zarar vermeyen, yerel kimlik taşıyan projeler geliştirilecek. Çağlar, “Lüks, artık sadece büyük metrekareli malikanelerle tanımlanmıyor. Bodrum’da lüks artık taş evler, bahçeli ve tek katlı yapılarla tanımlanıyor. Büyük metrekareli malikanelere olan ilgi azalırken, insanlar daha minimalist, sürdürülebilir ve operasyonel maliyetleri düşük evleri tercih ediyor. Biz de tam bu noktada Bodrum’un kimliğini bozmadan erişilebilir lüks projeler geliştirmeyi hedefliyoruz” diyor.

BODRUM’DA EZBER BOZAN PROJELER YOLDA

Bodrum’un hem kuzeye hem de güneye doğru genişleme potansiyeline sahip olduğunu belirten Çağlar, 2026’da toparlanma beklediklerini ve özellikle depremin etkisiyle güvenli yaşam alanlarına olan talebin artacağını ifade ediyor. Bodrum’daki lüks konut anlayışının değişmeye başladığını ve 250 bin - 450 bin dolar aralığındaki konut satışlarının sürdüğünü vurgulayan Çağlar, lüks villa satışlarının eski hızında olmadığını ancak sektördeki toparlanma ile birlikte Bodrum’daki talebin artacağını ekliyor. 30 yıl önce Bodrum’da neredeyse kimse yokken, şimdi dünyanın en ünlü markalarının yatırımlarını yönlendirdiği bir destinasyon haline geldiğini ifade eden Çağlar, farklı bir vizyonla Bodrum’u yeni projelerle tanıştırmaya devam edeceklerini söylüyor.

GENÇLERİN SPORLA BÜYÜMESİNE KATKI

Çağdaş Holding, ekonomik kalkınmanın yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerini de ön planda tutuyor. Bodrum’daki gençlerin spor ve sanat alanlarında gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla Çağdaş Bodrum Spor Kulübü’nü kuran şirket, uluslararası alanda rekabet edebilecek bir takım oluşturdu. ‘Bodrum bizim yuvamız’ diyen Çağlar, şunları söylüyor: “Bodrum’un nüfusu her geçen gün artıyor, gençlerimizin sanat, spor gibi alanlara yönelerek sağlıklı gelişim göstermesi, toplumsal güçlenme açısından çok önemli. Çağdaş Bodrum Spor Kulübü’nü bu vizyonla kurduk. Sporun sadece sahada değil, bir şehrin ruhunda büyüdüğüne inanıyoruz. Altyapıya yatırım yaparak gençlerin sporla büyümesine katkı sağlamaya devam ediyoruz.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT VİZYONU

Çağdaş Holding, sürdürülebilir bir kent yaşamı için çevresel, sosyal ve ekonomik faktörleri de odağına alıyor. ‘Sürdürülebilirliğe bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz’ diyen Çağlar, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bodrum’daki projelerimizde enerji verimliliğine, çevre dostu malzeme kullanımına ve doğal kaynakları verimli kullanmaya büyük özen gösteriyoruz. Özellikle peyzaj alanlarında, su ve enerji kaynaklarını daha verimli kullanma adına çim alanları ve konuta özel havuz konseptlerinin geri planda bırakılması gerektiğine inanıyoruz.”