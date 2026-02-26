Burdur TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Burdur kura sonucu sorgulama sayfası

Burdur’da ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için bugün dönüm noktası oldu. 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de başlayan kura maratonu tamamlandı ve 2.206 konutun yeni sahipleri noter huzurunda belirlendi.

İşte Burdur TOKİ kura sonuçlarına dair merak edilen tüm detaylar ve ödeme planı:

Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?

Kura çekimi tamamlandığı için isim listeleri sisteme yüklenmeye başladı. Hak sahibi olup olmadığınızı şu iki kanaldan öğrenebilirsiniz:

e-Devlet: "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numaranızla asil/yedek durumunuzu anlık görebilirsiniz.

TOKİ Web Sitesi: (www.toki.gov.tr) adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden il ve proje bazlı sorgulama yapabilirsiniz.