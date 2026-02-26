Burdur TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Burdur kura sonucu sorgulama sayfası

Burdur genelinde binlerce ailenin heyecanla beklediği TOKİ kura çekilişleri bugün itibarıyla tamamlandı. Burdur Kültür Merkezi Salonu'nda saat 11:00'de başlayan kura çekimiyle, 500 bin sosyal konut projesinin Burdur ayağındaki 2.206 konutun yeni sahipleri noter huzurunda belirlendi.
İşte Burdur TOKİ kura sonuçlarına dair merak edilen tüm detaylar ve ödeme planı:
Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?
Kura çekimi tamamlandığı için isim listeleri sisteme yüklenmeye başladı. Hak sahibi olup olmadığınızı şu iki kanaldan öğrenebilirsiniz:
e-Devlet: "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numaranızla asil/yedek durumunuzu anlık görebilirsiniz.
TOKİ Web Sitesi: (www.toki.gov.tr) adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden il ve proje bazlı sorgulama yapabilirsiniz.
İlçelere Göre Konut Dağılımı
Toplamda 2.206 konut için en yüksek kontenjan 950 konut ile Merkez ilçeye ayrılırken, diğer ilçelerdeki dağılım şu şekilde gerçekleşti:
Merkez: 950
Bucak: 208 (158+50)
Çavdır: 239 (160+79)
Gölhisar: 219 (140+79)
Karamanlı: 140
Tefenni: 100
Çeltikçi: 87
Yeşilova: 84
Altınyayla: 79
Ağlasun / Kemer: 50'şer konut.
Kura çekiminde "Asil" olarak belirlenen vatandaşlar, TOKİ tarafından ilan edilecek tarih aralıklarında ilgili bankalara (Halkbank veya Ziraat Bankası) giderek peşinatlarını yatırıp sözleşmelerini imzalayacaklar. Asil hak sahiplerinden başvuru şartlarını taşımayan veya sözleşme imzalamayan olursa, hak sırasıyla "Yedek" listesindeki adaylara geçecek.
Fiyatlar ve Ödeme Koşulları
"Ev Sahibi Türkiye" kampanyası kapsamında sunulan bu konutlarda %10 peşinat ve 240 ay vade imkanı sunuluyor. Anadolu projeleri için belirlenen güncel fiyat ve taksit tablosu ise şöyle:
|Konut Tipi
|Başlangıç Fiyatı
|Aylık Taksit (Başlangıç)
|1+1 Konutlar
|1.800.000 TL
|6.750 TL
|2+1 (65 m²)
|2.200.000 TL
|8.250 TL
|2+1 (80 m²)
|2.650.000 TL
|9.938 TL