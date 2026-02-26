İftara ne kadar kaldı? 26 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati

Özellikle İstanbul’daki sert soğuklar ve karla karışık yağmur eşliğinde iftar sofralarına oturmaya çok az bir zaman kaldı. İşte paylaştığınız bilgiler doğrultusunda bugünün ve önümüzdeki günlerin özeti:

Üç Büyük İlimiz İçin Bugünün Vakitleri (26 Şubat)

İstanbul: İftar 18:58'de gerçekleşecek. Yatsı ezanı ise 20:17'de okunacak.

Ankara: Başkentte iftar 18:43'te açılacak.

İzmir: Ege'nin incisinde oruçlar 19:08'de açılacak.