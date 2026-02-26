ARA
  İftara ne kadar kaldı? 26 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati

İftara ne kadar kaldı? 26 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati

Ramazan ayının huzur ve bereket dolu günlerinde bugün, 26 Şubat 2026 Perşembe, Ramazan-ı Şerif'in 8. gününü idrak ediliyor. Peki İftara ne kadar kaldı? 26 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati

İftara ne kadar kaldı? 26 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati

İstanbul’da oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar için beklenen an gelmek üzere. Bugün 26 Şubat 2026 Perşembe, Ramazan ayının 8. gününü idrak ediyoruz.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı İstanbul imsakiyesine göre iftar vakti ve akşam ezanı saati şu şekildedir:

Özellikle İstanbul’daki sert soğuklar ve karla karışık yağmur eşliğinde iftar sofralarına oturmaya çok az bir zaman kaldı. İşte paylaştığınız bilgiler doğrultusunda bugünün ve önümüzdeki günlerin özeti:

 Üç Büyük İlimiz İçin Bugünün Vakitleri (26 Şubat)

İstanbul: İftar 18:58'de gerçekleşecek. Yatsı ezanı ise 20:17'de okunacak.

Ankara: Başkentte iftar 18:43'te açılacak.

İzmir: Ege'nin incisinde oruçlar 19:08'de açılacak.

2026 Fitre Miktarı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 240 TL'lik tutar, bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacını temsil ediyor.

Küçük bir hatırlatma: Fitre (Fıtır Sadakası), en geç Bayram namazına kadar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalıdır; ancak Ramazan ayı içinde verilmesi, ihtiyaç sahiplerinin bayram hazırlıklarını yapabilmeleri açısından daha faziletli görülmektedir.

 

 Manevi Takvimde Önemli Duraklar

Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşırken bizi bekleyen en kıymetli tarihler:

16 Mart Pazartesi: Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi.

19 Mart Perşembe: Ramazan'ın son günü, Arefe.

20 Mart Cuma: Büyük buluşma, Ramazan Bayramı'nın ilk günü.
