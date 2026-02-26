FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler 2026 FED mart ayı faiz kararında

Şubat ayının son günlerine girerken küresel piyasalarda "Fed şubat ayında toplanacak mı?" sorusu sıkça sorulsa da, Fed'in resmi takvimine göre şubat ayında bir faiz toplantısı bulunmuyor. ABD Merkez Bankası (Fed), Ocak ayındaki yılın ilk toplantısından sonra Mart ayına kadar bir ara vermiş durumda.
Fed, yılın ikinci toplantısını 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek ve faiz kararını 18 Mart Çarşamba günü saat 21.00’de tüm dünyaya ilan edecek. Kararın hemen ardından, saat 21.30’da Fed Başkanı Jerome Powell kameralar karşısına geçerek bankanın gelecek stratejilerine ve enflasyonla mücadele sürecine dair önemli açıklamalarda bulunacak.
Bugün, 26 Şubat 2026 itibarıyla piyasalardaki genel beklenti, faizlerin %96,7 gibi çok yüksek bir ihtimalle sabit tutulacağı yönünde şekillenmiş durumda. Yatırımcılar artık faizlerin sabit kalmasından ziyade, Powell’ın konuşmasından yılın ilk faiz indiriminin Haziran ayında mı yoksa daha ileri bir tarihte mi yapılacağına dair ipuçlarını yakalamaya çalışıyor.