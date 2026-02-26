FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler 2026 FED mart ayı faiz kararında

Bugün, 26 Şubat 2026 itibarıyla piyasalardaki genel beklenti, faizlerin %96,7 gibi çok yüksek bir ihtimalle sabit tutulacağı yönünde şekillenmiş durumda. Yatırımcılar artık faizlerin sabit kalmasından ziyade, Powell’ın konuşmasından yılın ilk faiz indiriminin Haziran ayında mı yoksa daha ileri bir tarihte mi yapılacağına dair ipuçlarını yakalamaya çalışıyor.