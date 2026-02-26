Yarın Elazığ'da okullar tatil mi? 27 Şubat Elazığ kar tatili var mı?

Şu an 26 Şubat 2026 Perşembe akşamı itibarıyla Elazığ'da öğrenciler ve veliler için heyecanlı bir bekleyiş hakim. Mevsim normallerinin altına inen hava sıcaklıkları ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, tatil beklentisini güçlendirmiş durumda.
Elazığ'daki son duruma dair veriler ve Valilik sürecine ilişkin güncel bilgiler şu şekildedir:
Kar Tatili Beklentisi ve Valilik Açıklaması
An itibarıyla Elazığ Valiliği tarafından 27 Şubat 2026 Cuma günü için verilmiş resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, gece boyu sürecek olan yağış miktarını ve buzlanma riskini anlık olarak takip ediyor. Genellikle bu tür kararlar, sabah ulaşımının güvenli olup olmayacağına göre gece geç saatlerde veya sabahın ilk ışıklarında (06:00 - 07:00 arası) duyuruluyor.
Nasıl Takip Edilir?
Resmi kararın her an açıklanabileceği şu platformları pürdikkat takip etmeniz önerilir:
Elazığ Valiliği X (Twitter) Hesabı: (@elazigvaliligi) kararların ilk duyurulduğu yerdir.
Elazığ Valiliği Resmi Web Sitesi: (www.elazig.gov.tr)
Milli Eğitim Müdürlüğü Duyuruları.
Meteorolojik Durum ve Riskler
Hava durumu tahminleri, Cuma günü Elazığ'da şartların oldukça zorlayıcı olabileceğine işaret ediyor:
Sıcaklık Değerleri: Gündüz en yüksek 5°C olsa da, gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların 2°C ve altına düşmesi bekleniyor. Nem oranının %95 gibi yüksek seviyelerde olması, hissedilen soğuğu artırıyor.
Yağış ve Buzlanma: Gün boyu sürecek kar sağanakları, özellikle taşımalı eğitim kapsamında köy yollarından merkeze gelen öğrenciler için ciddi ulaşım riskleri barındırıyor.
İdari İzin: Erzincan ve Ordu gibi yakın ve benzer iklim şartlarına sahip illerde şimdiden tatil kararlarının gelmiş olması, Elazığ için de benzer bir adım atılabileceği yönündeki beklentiyi artırmış durumda.