Yarın Elazığ'da okullar tatil mi? 27 Şubat Elazığ kar tatili var mı?

Meteorolojik Durum ve Riskler

Hava durumu tahminleri, Cuma günü Elazığ'da şartların oldukça zorlayıcı olabileceğine işaret ediyor:

Sıcaklık Değerleri: Gündüz en yüksek 5°C olsa da, gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların 2°C ve altına düşmesi bekleniyor. Nem oranının %95 gibi yüksek seviyelerde olması, hissedilen soğuğu artırıyor.

Yağış ve Buzlanma: Gün boyu sürecek kar sağanakları, özellikle taşımalı eğitim kapsamında köy yollarından merkeze gelen öğrenciler için ciddi ulaşım riskleri barındırıyor.

İdari İzin: Erzincan ve Ordu gibi yakın ve benzer iklim şartlarına sahip illerde şimdiden tatil kararlarının gelmiş olması, Elazığ için de benzer bir adım atılabileceği yönündeki beklentiyi artırmış durumda.