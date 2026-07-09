DAP Yapı, Ataşehir 173 ile faizsiz ve kira öder gibi ev sahibi yapıyor

DAP Gayrimenkul Geliştirme, yeni projesi Ataşehir 173 ile gayrimenkul sektöründe faiz yükünü ortadan kaldıran devrim niteliğinde bir finansman modelini hayata geçirdi.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi iş birliğiyle geliştirilen ve tüm DAP Yapı projelerinde de uygulanmaya başlanan bu model, vatandaşlara kendi evlerine taşınıp kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemine göre, projeden konut almak isteyenler minimum yüzde 40 peşinat ödedikten sonra kalan tutarı iki eşit parçaya bölüyor. Borcun ilk yarısı 30 ay, ikinci yarısı ise 60 ay boyunca vade farkı ve kefil olmaksızın taksitlendiriliyor. Bu sayede ödeme süreci alıcılar için tamamen planlanabilir ve öngörülebilir hale geliyor.

Az katlı yatay mimarisi ve sadece 173 bağımsız bölümden oluşan yapısıyla dikkat çeken Ataşehir 173, Doğu ve Batı Ataşehir’in kesişim noktasında yer alıyor. DAP Yapı’nın sade, zarif ve konforlu bir yaşamı merkeze alan "Sessiz Lüks" konseptiyle tasarlanan projede, 1+1’den 3+1’e kadar farklı daire seçenekleri bulunuyor.

Şirketin standart haline getirdiği "Sağlıklı Ev" yaklaşımının uygulandığı projenin yüzde 75'i yeşil alanlara ayrılmış durumda. Tüm dairelerin bahçe veya geniş balkonlar aracılığıyla doğayla buluştuğu projede, kapalı yüzme alanı ve fitness gibi zihin ve beden dengesini destekleyen wellness alanları da yer alıyor. Lokasyon avantajıyla öne çıkan Ataşehir 173; Metropol İstanbul, Bulvar 216 ve Watergarden gibi önemli ticaret ve yaşam merkezlerine yürüme mesafesinde bulunurken, güçlü ulaşım ağı sayesinde Bağdat Caddesi’ne, sahil hattına ve Avrupa Yakası'na hızlı ve kolay erişim imkanı sağlıyor.