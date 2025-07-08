Dubai'de lüks konut yağmuru: 3 ayda 2,6 milyar dolarlık satış

Knight Frank tarafından yayımlanan rapora göre, 2,6 milyar dolar, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 37, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3 artış anlamına geliyor.

Nisan-Haziran ayları arasında toplam 143 satış işlemi kaydedilirken, bu sayı geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 52 artış gösterdi.

Satışlar arasında 25 milyon doların üzerinde değere sahip 22 konut da yer aldı.

Satışlardaki bu yükseliş, bölgede yaşanan jeopolitik gerilimlere rağmen gerçekleşti. Raporda, İsrail ile İran arasındaki 12 günlük savaşın ve ABD'nin sürece dahil olmasının piyasada kısa süreli duraksamaya neden olduğu belirtildi.

Aynı dönemde, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan yeni gümrük tarifeleri de küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtı.

10 lüks mahallede fiyatlar arttı

Bloomberg News'ün Knight Frank'in analizine dayandırdığı haberine göre, Dubai'deki 10 lüks mahallede konut fiyatları bir yıl öncesine göre ortalama yüzde 18 arttı. Ancak fiyatlar, yılın ilk çeyreğine göre neredeyse sabit kaldı.

Bu durumun, toplam satış değerindeki artışın fiyat artışından değil, satış hacmindeki büyümeden kaynaklandığını gösterdiği ifade edildi.

2025’in ikinci çeyreğinde, 10 milyon dolar üzeri konut kategorisinde daire satışları, 2023’ten bu yana ilk kez villa satışlarının önüne geçti. Bu çeyrekte 80 daire, 63 villa veya müstakil ev satıldı.