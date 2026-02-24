"Dubai ve Ras Al Khaimah’ta yapısal bir dönüşüm yaşanıyor"

Birleşik Arap Emirlikleri; sıfır gelir vergisi, düşük kurumlar vergisi, istikrarlı para birimi ve yatırımcı dostu regülasyonlarıyla son yıllarda küresel sermayenin en güçlü çekim merkezlerinden biri haline geldi.

2025 itibarıyla Dubai’de toplam emlak işlem hacmi 188 milyar ABD dolarına ulaşırken, doğrudan yabancı yatırım 62 milyar dolar seviyesine çıktı. İşlem sayılarında yıllık %18 artış kaydedilirken, yatırım geri dönüş oranları %8–12 bandında seyrediyor.

Kira getirisi kıyaslamalarında Dubai; Londra, New York ve Singapur gibi küresel merkezlere kıyasla daha yüksek performans gösteriyor. Golden Visa uygulaması kapsamında 550.000 USD’lik yatırım karşılığında 10 yıllık oturum imkânı; 200.000 USD’lik yatırım karşılığında ise 2 yıllık yatırımcı vizesi sunulması, gayrimenkulü aynı zamanda mobilite ve yaşam planlamasının bir parçası haline getiriyor.

Yeni Büyüme Aksı: Ras Al Khaimah ve Al Marjan Adası

Arthill’in odaklandığı bölgelerden Ras Al Khaimah, özellikle Al Marjan Adası ile birlikte yeni yatırım döngüsünün merkezine yerleşiyor. RAK Vision 2032 hedefleri doğrultusunda bölge; 2030 yılına kadar 3,5 milyon turist hedefi, yıllık %6 büyüme beklentisi ve hızla artan uluslararası ziyaretçi trafiğiyle dikkat çekiyor. 5,1 milyar USD’lik entegre resort yatırımı ise bölgesel dönüşümün en önemli tetikleyicilerinden biri olarak öne çıkıyor. 2022–2027 döneminde öngörülen yüksek büyüme projeksiyonu, gayrimenkul değerlerinde yukarı yönlü bir ivmeye işaret ediyor. Artan turist sayısına karşılık mevcut otel kapasitesinin sınırlı olması, arz-talep dengesinde yatırımcı lehine bir tablo oluşturuyor. Master plan kapsamında 32 otel, 16 bini aşkın oda ve 12 bin konut hedefleniyor.

“Yatırımda Zamanlama Belirleyicidir”

Arthill Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koçabaş, bölgedeki dönüşümü şu sözlerle değerlendirdi:

“Dubai ve Ras Al Khaimah’ta yalnızca bir büyüme değil, yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. Turizm, finans ve küresel sermaye hareketliliği aynı eksende ilerliyor. Biz bu süreci geçici bir trend olarak değil, yeni bir ekonomik merkezleşme dalgası olarak görüyoruz. Türk yatırımcısı açısından erken faz projelerde pozisyon almak, uzun vadeli değer üretimi açısından kritik önem taşıyor. Arthill olarak yatırımcıyı doğru zamanda, doğru varlıkla buluşturmayı hedefliyoruz.”

Arthill Group, Dubai ve Ras Al Khaimah’taki seçkin projelere ilişkin piyasa analizlerini ve yatırım modellerini, İstanbul’da farklı dönemlerde gerçekleştireceği özel bilgilendirme toplantıları ve yatırım buluşmaları aracılığıyla yatırımcılarla paylaşmayı planlıyor.