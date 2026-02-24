Bodrum, golfte yüksek harcama ligine oynuyor

Türkiye’ye yıllık 250 milyon Euro civarında döviz girdisi sağlayan golf turizmi büyüme potansiyeliyle dikkat çekiyor. Türkiye’de yaklaşık 23 adet golf sahası ve 6 bin 700 kayıtlı golfçü bulunuyor. Bu sahaların büyük çoğunluğu Antalya ve İstanbul çevresinde yoğunlaşmış durumda.

Son yıllarda Bodrum’un da direkt uçuş bağlantıları ve altyapı sayesinde fark yarattığını söyleyen Bodrum Golf Club Yönetim Kurulu Başkanı Merter Özay, “Bodrum, ise tekne, tarih, marina gibi entegre turizm fırsatlarıyla farklı bir segment yaratıyor. Biz sadece golf değil, golf, yat turizmi ve premium gastronomi deneyimini paket hâline getiren nadir destinasyonlardanız” diyor. Merter Özay’a golf turizmini ve yeni dönem planlarını sorduk.

Türkiye’de golf turizminin büyüklüğü nedir?

Golf turizmi Türkiye’de yıllık 250 milyon Euro civarında döviz girdisi sağlıyor ve kişi başı günlük harcama tipik turistten 3-4 kat daha fazla. Zira golf oynayan turist aslında vakti olan, keşfetmeyi ve deneyimi seven turist demek, bu da haftalık 3 bin 500 Euro’yu bulan bir harcama potansiyeli anlamına geliyor.

Özellikle Belek’in her sene daha duyulur olması ve kendini geliştirmekten bıkmayan servis kalitesi sebebiyle ziyaretçi sayısında ve kişi başı harcamada yüzde 10’luk bir artış beklentisinden bahsediliyor. Türkiye golf turizminde bir üs olabilir mi, kesinlikle evet. İsveç, 10 milyon nüfusu, kısacık sezonu, çetin iklim şartlarına rağmen, 680 golf sahası ve 538 bin oyuncuya sahip. Ülkemiz coğrafi imkanları ve iklimin elverişliliği sebebiyle bu sporcuları ve gezginleri 12 ay ağırlama potansiyeline sahip.

Türkiye’de kaç golf sahası var? Yeni yatırımlar var mı gündemde?

Ülkemizde yaklaşık 23 adet golf sahası ve 6700 kayıtlı golfçü bulunuyor; bu sahaların büyük çoğunluğu Antalya ve İstanbul çevresinde yoğunlaşmış durumda. Örneğin Florida, nüfusu da yüzölçümü bize göre çok küçük. Saha sayıları bin 250, 1.4 milyon kişi de golf oynuyor. Yani golfe olan ilgileri bize nazaran yaklaşık 1.000 kat fazla. Benzer coğrafya olarak nüfusu da yüzölçümü de bizim 1/8’imiz olan Yunanistan’ın saha sayısı bize yakın ancak golfçü sayısı bizden beş kat fazla. Yeni yatırımlar açısından ise Bodrum gibi destinasyonlarda butik golf sahaları için girişimler konuşuluyor.

Özellikle direkt uçuş bağlantıları ve altyapı sayesinde Dalaman, Göcek ve İzmir gibi bölgeler de golf turizminde potansiyel olarak öne çıkıyor. Ancak ifade etmek gerekir ki golf sahası ve işletmesi oldukça maliyetli bir yatırım. Bu projelerin otel, villa gibi unsurlarla desteklenmedikçe bizim gibi kulüpler açısından karlılığı söz konusu dahi değil. Bugün 18 çukur bir sahanın 10 milyon Euro’ya yakın yatırım maliyeti ve 2.5 milyon Euro da senelik maliyeti var. Bunun sadece green fee ve üyelik ile karşılanması ülkemiz standartlarında oldukça güç. Bunun sebebi de az önce bahsettiğim gibi ülkemizde golfe olan ilginin şimdilik düşük olması.

Antalya öne çıkıyor golf turizminde. Bodrum nasıl bir fark yaratıyor?

Antalya, özellikle Belek bölgesi, muhteşem sahalarıyla Türkiye’nin golf turizmi hacminin bel kemiğini oluşturuyor ve 250 milyon Euro’luk gelirle bölge golf turizminde dünyada adını duyuruyor. Sadece geçen sene 550 bin round oynanmış, 120 bin kişi golf oynamaya gelmiş ve bunların 20 bini Türk vatandaşı. Bu anlamda ülkemizin göz bebeği dersek yanılmış olmayız. Bodrum, ise tekne, tarih, marina gibi entegre turizm fırsatlarıyla farklı bir segment yaratıyor.

Biz sadece golf değil, golf, yat turizmi ve premium gastronomi deneyimini paket hâline getiren nadir destinasyonlardanız. Bu fark yaratma stratejisi sayesinde Bodrum, daha geniş bir premium turist havuzuna hitap edebilir ancak unutmamak gerekir ki bir golf turisti destinasyon seçerken 20 km2 alan dahilinde en az üç golf sahasını deneyimlemek ister. Bu sebeple Bodrum şimdilik golf için gelen değil, golfü de programına katmak isteyen turiste hitap ediyor.

Bodrum Golf Club’tan bahsedebilir misiniz?

Bodrum Golf Club, Bodrum’un ‘sadece deniz-güneş’ değil, dört mevsim spor ve yaşam destinasyonu olabileceğini gösteren önemli bir yapı. Biz golfü ulaşılmaz bir elit spor olarak değil; kaliteli, keyifli ve sosyal bir yaşam kültürü olarak konumluyoruz. Üyelik yapımız, turnuvalarımız ve kurumsal etkinliklerimizle hem Bodrum ekonomisine hem gençlerin yetişmesine hem de spor turizmine katkı sağlayan aktif bir kulübüz.

Yılda kaç kişiyi ağırlıyorsunuz? Yeni yatırım planlarınızdan bahsedebilir misiniz?

Yıllık toplam kullanımda 10–12 bin kişi civarında bir trafiğimiz var. Bunun önemli bir kısmı Bodrum’da tüm sene yaşayan veya uzun süreli konaklayan yerli-yabancı golf tutkunlarından oluşuyor. Ziyaretçilerimiz ağırlıklı olarak İngiltere, Almanya ve Kuzey Avrupa ülkelerinden geliyor. Son üç yılda ABD’den ve Orta Doğu’dan da artan bir ilgi gözlemledik ancak yakın zamanda dikkat çeken bir değişim var: Daha genç, sporu sosyal yaşamla birleştirmek isteyen ve Bodrum’da uzun süre vakit geçiren bir profil öne çıkıyor.

Pandemi sonrası sezonun 12 aya yayılmasıyla birlikte son iki yılda golfçü profilimizin uğrama sıklığı daha da arttı, ayrıca kişi başı harcama da yükseldi. Daha yeşil bir kulüp olabilmek adına Reges Elektrik ile bir iş birliği yaptık ve güneş enerjisi yatırımına hız verdik. Kulübü ve sosyal tesislerin renovasyonu aşamasındayız. Bu sebeple alanında uzman mimarlarla çalışıyoruz. Saha bakımı en önem verdiğimiz başlık olarak devam ediyor. ProShop yatırımlarımız devam ediyor, ürün çeşitliliği ve ulaşılabilirliği anlamında epey yol katettik.

Türkiye’nin golf turizmindeki payını artırmak için neler yapılmalı, önerileriniz nelerdir?

Golf turizminin payını artırmak için kanaatimce ulaşılabilir bir alternatif olmalıyız. Direkt uçuşların artırılması mutlaka fayda sağlayacaktır. Yeni saha yatırımları, özellikle Bodrum, Dalaman, Göcek, İzmir ve çevresi gibi yeni destinasyonların yaratılması ciddi ölçüde fark yaratacaktır. Dijital pazarlama kullanılarak global turnuva iş birlikleri için fedakarlık yapılması orta vadede ismimizin duyulmasına müthiş katkı sağlayacaktır.

Bunun için sektör temsilcileri entegre golf, kültür ve deniz paketleri sağlayabilir, turizm profesyonellerimizin yaratıcı çözümler üreten bu kasları gayet kuvvetlidir. Bu başlıklar özellikle tek elden ve planlı biçimde takip edilirse Türkiye’nin golf turizmi cazibesi büyük ölçüde artabilir.

Golf turistlerinin kişi başı harcaması, Türkiye ortalamasının ne kadar üzerinde, hangi seviyelerde?

Golf turistleri, tipik turistlere göre daha yüksek harcama yapmaktadır. Türkiye’de normal turistlerin ortalama günlük harcaması ile kıyaslandığında, Golf turistlerinin kişi başı günlük harcaması 150–200 Euro civarında olmakla birlikte bazı segmentlerde (premium golf + konaklama + yeme-içme) bu rakam 250 Euro’ya kadar çıkabilmektedir. Bu da sıradan tatilci harcamasının 2–3 katı üzerinde bir değer anlamına geliyor; dolayısıyla Bodrum Golf Club olarak biz de bu premium segmenti hedefliyor, yabancı turiste kolaylık sağlamak ve keyifli bir ortam sunabilmek için 2026 yazına hazırlanıyoruz.