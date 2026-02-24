Bu ülkede Türk eriğinin kilosu 500 dolardan alıcı buluyor

Yılın ilk ürünü olması ve arzın sınırlı kalması yeşil eriğin fiyatını yukarı çekti. Irak'ın Süleymaniye kentinde, Türkiye'den ithal edilen erikler satış sunulurken, yerli eriğin piyasaya çıkmasıyla birlikte fiyatların düşeceği tahmin ediliyor.
1 Erik, ön siparişle satılıyor
AA muhabirine konuşan Iraklı manav Mehdi Hüseyin, Türkiye'den ilk etapta ithal ettikleri eriği ön sipariş ile sattıklarını belirtti.
2 "Türkiye'den 23 kilogram erik ithal ettik"
Hüseyin, "Türkiye'den 23 kilogram erik ithal ettik ve bir kilogramını 500 dolardan sattık. Bugün de kilogramı 400 dolardan 12 kilogram erik geldi." ifadelerini kullandı.
3 Tanesi 5 bin dinardan alıcı buluyor
Daha önce eriğin tanesini 7 bin Irak dinarına sattıklarını aktaran Hüseyin, fiyatların bir miktar gerilemesiyle birlikte şu anda tanesinin 5 bin dinardan alıcı bulduğunu ifade etti.
4 "Halkın isteği üzerine ithal ettik"
Eriğe yoğun talep olduğunu vurgulayan Hüseyin, "Halkın isteği üzerine ithal ettik. Yaklaşık iki ay önce insanlar erik alabilmek için adını yazdırmıştı. Ürün geldikçe fiyatlar gün geçtikçe düşüyor." dedi.
5 "Türkiye'deki üreticilerle uzun yıllara dayanan ticari ilişkimiz var"
Türkiye'deki üreticilerle uzun yıllara dayanan ticari ilişkileri olduğunu kaydeden Hüseyin, "Erik gönderen çiftçilerle yıllardır ilişkimiz var. Hangisinin ürünü daha erken olgunlaşırsa, onu bize gönderiyor." ifadelerini kullandı.
6 Çilek de piyasaya çıkacak
Yaklaşık bir hafta içinde çileğin de piyasaya çıkacağını ve ilk partinin kendilerine ulaşacağını belirten Hüseyin, "Benim işim genelde nadir ve süs amaçlı meyveler. Düğün ve davetler için talep oluyor." dedi.
7 "Her meyvenin bulunması gerekli"
Bir manav olarak her meyvenin elinde bulunması gerektiğini ifade eden Hüseyin, Süleymaniye'ye yılın ilk eriğini getiren kişi olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
8 Başka ülkelerden de ithal edip satışa sunuyor
Hüseyin, sadece bununla da kalmadığını, başka ülkelerden de ürün getirip Süleymaniye pazarına sunduğunu sözlerine ekledi.