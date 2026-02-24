Milas zeytini Avrupa yolunda: 19 Nisan için geri sayım başladı

Milas'ta son 5 yıllık dönemde marka ve kalite sayısının arttığına dikkati çeken Özer, şu an itibarıyla ilçede 105 markalı zeytinyağı bulunduğunu belirtti.

Zeytin üreticilerinin ve zeytinyağcıların bilinçlendiğini anlatan Özer, şöyle konuştu:

"Kentte 80 fabrikamız var, son 5 yılda 10 modern tesislerimiz kuruldu. Bunlar Milas ekonomisine ve Milas'a çok önemli katkı sağlıyor. Çünkü bu sayede firmalarımız ABD, Kanada, İspanya ve İtalya'da özel ödüller kazanarak madalyalar getirdi. Bu sayede artık Milas aranan bir marka oldu. Bu sene ihracat yapan çok ciddi markalar oluştu. Üreticilerimize en önemli tavsiyemiz erken hasat ve soğuk sıkım üretim yapın. Kaliteli üretim yapın ve artık ürünlerimizi koyu renk şişelerde serin yerlerde muhafaza edin"

Özer, kentte üretilen zeytin ve zeytinyağından kalite ve marka değeri artınca hem ülkede hem de yurt dışında aranan bir ürün haline geldiğini ifade etti.