Küresel pet-tech sahnesine hazırlanıyor

Türkiye’de henüz derinleşmemiş pet-tech (evcil hayvan teknolojisi) pazarına empati merkezli bir teknoloji yaklaşımı getiren PawBeat, evcil hayvanların yalnızca sağlık verilerini değil, duygu durumlarını da anlamlandırmayı hedefleyen yerli bir girişim olarak konumlanıyor. Yapay zekâ destekli donanım ve yazılım altyapısıyla geliştirilen PawBeat, hayvan refahını insan sağlığına benzer çok katmanlı bir bakış açısıyla ele alıyor.

Ekonomist’in 01 - 14 Şubat 2026 tarihli sayısından

Girişimin kurucu ortakları Furkan ve Cansu Cozar’ın kişisel deneyimlerinden doğan PawBeat, hayvanların zaten söylediği ama insanların duymakta zorlandığı sinyalleri görünür kılmayı amaçlıyor. Elektrik-elektronik mühendisi Furkan Cozar, fikrin çıkış noktasını anlatırken, “Lucy hayatımıza girdiğinde, onu ne kadar gezdirmem gerektiğini ya da ne zaman yorulduğunu çoğu zaman tahmin etmekzorunda kaldığımı fark ettim. Amacım bir cihaz yapmak değil; evcil hayvanların vücudunun zaten söylediği şeyleri bizim anlayabileceğimiz hale getirmekti” diyor.

Empati odaklı tasarım

Fizikçi Cansu Cozar ise PawBeat’in bilimsel ve duygusal zemininin birlikte şekillendiğine dikkat çekerek, “Veriyi sadece ölçmek için değil, anlamlandırmak için kullanıyoruz. Lucy, Max, Prens ve Niki ile bilimle duygunun aynı yerde buluşabileceğini gördük” diyor. PawBeat, Max ve Lucy ile başlayan kişisel bir ihtiyaçtan yola çıkıyor. Kurucular, ürünü bir teknoloji ürünü olmaktan çok bir empati aracı olarak kurguladıklarını vurguluyor. Cansu ve Furkan Cozar, teknik ve ticari tüm kararları tek bir soruyla değerlendirdiklerini belirterek, “Bu, evcil hayvanın sesi olmaya gerçekten yaklaşıyor mu?” diye konuşuyor.

Veterinerle entegrasyon

PawBeat, kalp ritmi ve aktivite düzeyi gibi birden fazla biyometrik veriyi sensörler aracılığıyla topluyor. Bu veriler yapay zekâ modeliyle analiz edilirken, sistem her hayvanın karakterine göre zaman içinde öğrenerek bireyselleşiyor. Lucy AI köpekler, Max AI ise kediler için geliştirilen dijital rehberler olarak konumlanıyor. PawBeat uygulaması üzerinden hem hayvan sahipleri hem de veterinerler verilere erişebiliyor. Veterinerler için oluşturulan PDF rapor çıktıları sayesinde sağlık verileri kolayca paylaşılabiliyor ve proaktif müdahale imkânı doğuyor.

Yerli teknoloji global hedef

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Teknopark’ta geliştirilen PawBeat, GDPR uyumlu ve ölçeklenebilir yerli yazılım altyapısıyla Avrupa ve Körfez pazarları için teknik avantaj sağlıyor. Kurucular, yerli üretimin veri güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından güçlü bir zemin sunduğunu vurguluyor.

Bugün donanım satışıyla gelir elde eden PawBeat, veterinerler ve bireysel kullanıcılar için premium abonelik modelleriyle SaaS + donanım hibrit yapısına geçmeyi planlıyor. Girişim, üç yıl içinde Avrupa’da veteriner kliniklerinin standart cihazlarından biri olmayı, beş yıl içinde ise davranışsal sağlık teknolojileriyle entegre çalışan global bir pet platformuna dönüşmeyi hedefliyor.