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Düzce Belediyesi 4 arsayı satışa çıkarılıyor

Düzce Belediyesi mücavir alan içinde belirlenen 4 adet arsa için satış kararı aldı. Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan arsaların açık teklif usulü artırma ile satışının yapılacağı duyruldu.

11 Temmuz 2025 | 15:48
Düzce Belediyesi 4 arsayı satışa çıkarılıyor

Düzce Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, mülkiyeti belediyeye ait olan 4 adet taşınmazın Devlet İhale Yasasının ilgili maddeleri uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacağını duyurdu. 17 Temmuz 2025 Perşembe günü Düzce Belediyesi Konuralp ek hizmet binası Encümen Toplantı Salonunda düzenlenecek ihale için gerekli şartlar da açıklandı.

İhaleler, saat 14.00 itibariyle ilk arsanın satışı ile başlayacak ve saat 14.45’te son ihale ile tamamlanacağı bildirildi. Arapçiftliği, Kirazlı, Beslanbey’de bulunan 4 arsa satılacak. İHA

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