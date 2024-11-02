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Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, Manisa ve Bolu'da uygulanmaya başlayacak

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, Manisa ve Bolu'da uygulanmaya başlayacak

02 Kasım 2024 | 08:47
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, Manisa ve Bolu'da uygulanmaya başlayacak

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, gayrimenkul satışlarında sahte ilan dolandırıcılığına engel olmak için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) devreye girdiğini belirterek, "Pilot il olarak seçilen Manisa ve Bolu'da uygulanacak yeni sistemle, kimlik ve yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyecek." ifadesini kullandı.

Akçam, yazılı açıklamasında, gayrimenkul satışlarında sahte ilan dolandırıcılığına engel olmak için Ticaret Bakanlığının yetki belgesiz faaliyet gösterilemeyeceğini bildirdiğini hatırlattı. Bu kapsamda, gayrimenkul satışlarında sahte ilan dolandırıcılığına engel olmak için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin 15 Eylül'de devreye girdiğini anımsatan Akçam, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pilot il olarak seçilen Manisa ve Bolu'da uygulanacak yeni sistemle, kimlik ve yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyecek. Sene sonunda Türkiye genelinde EİDS'nin devreye girecek, kaçak emlakçılar tam anlamıyla artık tarih olacak. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ise uygulamanın yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyecek şekilde tamamen devreye alınacak."

Akçam, ilan portallarının emlak danışmanlarına konuyla ilgili bilgi verdiğini de değinerek, şunları kaydetti:

"Yeni yönetmeliğe uyum süreci kapsamında, Kasım ayında yeni girilecek emlak ilanları için gayrimenkulün sahibinden e-devlet üzerinden yetkilendirme almış olması gerektiği ilan portallarınca üyelerine iletilmiş. Yetki alınmamış gayrimenkullerin ilanının yayına alınamayacağı da aynı zamanda belirtilmiş. Yetki belgesi olmayan ve kendini 'emlak danışmanı' olarak tanıtan birçok kişi ilan portallarında cirit atıyordu. Yeni uygulama ile sahte emlakçıların da önü kesilmiş olacak."

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Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
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