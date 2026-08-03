TOKİ İstanbul Kiralık Konut Projesi başlıyor: Kiralık konut başvuruları ne zaman? Başvuru şartları belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiralık Sosyal Konut Uygulaması'nın ilk adımının İstanbul'da atılacağını açıkladı. Dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda kiralık konuta erişimini amaçlayan uygulamanın başvuru süreci ve şartlarına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu.
Peki, TOKİ kiralık konut başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvuru yapabilecek, başvuru şartları neler? Konutlar ne zaman kiraya verilecek?
1 TOKİ kiralık sosyal konut projesi nerede başlayacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiralık Sosyal Konut Uygulamasına ilişkin detayları paylaştı.
Uygulamanın ilk adımının İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atılacağını duyurdu.
4 Konut fiyatları ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu konutların, bulunduğu bölgedeki piyasa rayiç bedelinin altında kiralanacağını da kaydetti.
6 Yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek
Üç senenin sonunda ise evlerin tahliye ve bakım süreçlerinin tamamlanacağı, ardından bu konutların kurayla yeni ihtiyaç sahiplerine devredileceği öğrenildi.