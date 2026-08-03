TOKİ İstanbul Kiralık Konut Projesi başlıyor: Kiralık konut başvuruları ne zaman? Başvuru şartları belli oldu mu?

Başvuru yapacak adaylar için üzerlerine kayıtlı konut bulunmaması ve belirlenecek hane halkı gelir sınırını aşmamaları şartı aranacak. Bunun yanı sıra, başvuru sahiplerinin belirli bir süredir İstanbul'da ikamet ediyor olması da kriterler arasında yer alacak.