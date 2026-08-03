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  • TOKİ İstanbul Kiralık Konut Projesi başlıyor: Kiralık konut başvuruları ne zaman? Başvuru şartları belli oldu mu?

TOKİ İstanbul Kiralık Konut Projesi başlıyor: Kiralık konut başvuruları ne zaman? Başvuru şartları belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiralık Sosyal Konut Uygulaması'nın ilk etabının İstanbul'da hayata geçirileceğini açıkladı. Peki TOKİ kiralık konut başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvuru yapabilecek, konutlar ne zaman kiraya verilecek ve uygulamanın şartları neler?

Ekonomist
Ekonomist
TOKİ İstanbul Kiralık Konut Projesi başlıyor: Kiralık konut başvuruları ne zaman? Başvuru şartları belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiralık Sosyal Konut Uygulaması'nın ilk adımının İstanbul'da atılacağını açıkladı. Dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda kiralık konuta erişimini amaçlayan uygulamanın başvuru süreci ve şartlarına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu.

Peki, TOKİ kiralık konut başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvuru yapabilecek, başvuru şartları neler? Konutlar ne zaman kiraya verilecek?

1 TOKİ kiralık sosyal konut projesi nerede başlayacak?

TOKİ kiralık sosyal konut projesi nerede başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiralık Sosyal Konut Uygulamasına ilişkin detayları paylaştı. 

Uygulamanın ilk adımının İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atılacağını duyurdu.

Konutların eylül ayında kiralanmaya başlanacağı da belirtildi.

3 Hak sahipleri nasıl belirlenecek?

Hak sahipleri nasıl belirlenecek?

Hak sahipleri noter huzurunda kura usulüyle belirlenecek.

4 Konut fiyatları ne kadar olacak?

Konut fiyatları ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu konutların, bulunduğu bölgedeki piyasa rayiç bedelinin altında kiralanacağını da kaydetti.

5 Kira sözleşmesi olacak mı?

Kira sözleşmesi olacak mı?

Kira sözleşmelerinin üç yıllık olacağı da belirtildi.
 

6 Yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek

Yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek

Üç senenin sonunda ise evlerin tahliye ve bakım süreçlerinin tamamlanacağı, ardından bu konutların kurayla yeni ihtiyaç sahiplerine devredileceği öğrenildi.

7 Başvuru şartları neler?

Başvuru şartları neler?

Başvuru yapacak adaylar için üzerlerine kayıtlı konut bulunmaması ve belirlenecek hane halkı gelir sınırını aşmamaları şartı aranacak. Bunun yanı sıra, başvuru sahiplerinin belirli bir süredir İstanbul'da ikamet ediyor olması da kriterler arasında yer alacak.
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