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Emlak Konut'tan (EKGYO) Suudi Arabistan hamlesi

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Suudi Arabistan'la imzalanan iyi niyet anlaşmasını bugün KAP'a bildirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Emlak Konut, bu Suudi Arabistan'daki konut projelerinde liderlik üstlenecek ve Türk müteahhitlerin Suudi pazarına entegrasyonunu destekleyecek. Ayrıca; Emlak Konut, ilerleyen süreçte Suudi Arabistan'da bir iştirak şirketi kurmayı hedefliyor

02 Aralık 2024 | 21:08
Emlak Konut'tan (EKGYO) Suudi Arabistan hamlesi

Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle: Emlak Konut GYO A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Suudi Arabistan Belediye ve Konut Bakanı Sayın Majid bin Abdullah Al-Huqail koordinasyonunda, Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) ve Suudi Arabistan Belediye ve Konut Bakanlığı bünyesinde kurulan Ulusal Konut Şirketi (NHC) ile 2 Aralık 2024 tarihinde Riyad'da bir İyi Niyet Anlaşması (MoU) imzalamıştır.
Bu anlaşma, Türkiye'nin inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanındaki uzmanlığını Suudi Arabistan'ın Vision 2030 hedefleri doğrultusunda büyük ölçekli projelere entegre etmeyi amaçlamaktadır. Emlak Konut, bu kapsamda Suudi Arabistan'daki konut projelerinde liderlik üstlenecek ve Türk müteahhitlerin Suudi pazarına entegrasyonunu destekleyecektir. Ayrıca; Emlak Konut, ilerleyen süreçte Suudi Arabistan'da bir iştirak şirketi kurmayı hedeflemektedir.
 

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ATP Yazılım (ATATP) kesinleşen temettü miktarı ve tarihi duyurdu
Suwen Tekstil (SUWEN) mağaza sayısını duyurdu (30 Kasım)
Big Chefs (BIGCF) şube sayısını duyurdu (30 Kasım)
Yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
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