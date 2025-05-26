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Emlak Konut, Yeni Fikirtepe 7. Etabı satışa sundu: Kampanya ve ödeme koşulları

AA'nın haberine göre Kadıköy'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Yeni Fikirtepe projesinin 7. Etabı satışa sunuldu.

26 Mayıs 2025 | 12:57
Son Güncellenme: 26 Mayıs 2025 | 13:00
Emlak Konut, Yeni Fikirtepe 7. Etabı satışa sundu: Kampanya ve ödeme koşulları

Emlak Konuttan yapılan açıklamaya göre, Yeni Fikirtepe projesinde cazip ödeme koşulları sunan "İyi Fikir Kampanyası" başlatıldı. Kampanya kapsamında 7. Etap'ta satışa sunulan daireler için yüzde 10 peşinat, 48 ay vade farksız ödeme, 0,69 vade farkı ve 60 ay vade seçenekleriyle farklı ödeme modelleri sağlanıyor.

Projede 2+1'den 4+1'e kadar farklı daire tipleri yer alıyor.

Ulaşım ve yaşam olanaklarıyla dikkati çekiyor

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: "Yeni Fikirtepe, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile metro, metrobüs ve Marmaray hatlarına yakınlığıyla şehir merkezinde yaşam imkanı sunuyor. Eğitim kurumlarına, sağlık tesislerine ve alışveriş merkezlerine yakınlığıyla öne çıkan proje, 1,6 kilometrelik yeşil koridoru, 105 bin metrekarelik park alanı, yürüyüş yolları, spor alanları, çocuk oyun parkları ve 7/24 yaşayan prestij caddesiyle kent yaşamını doğayla buluşturuyor.

Toplam 2,5 milyon metrekarelik inşaat alanına sahip projede, 11 bin 127 konutun yanı sıra 808 ticari birim bulunuyor. Yeni Fikirtepe projesi "İyi Fikir Kampanyası" hakkında bilgi almak isteyenler, Yeni Fikirtepe Satış Ofisinden veya www.emlakkonut.com.tr web sitesinden detaylı bilgiye ulaşabilir". 

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Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa soruşturmasında yeni gelişme
Bugün bir şirketten temettü açıklaması var (24 Mayıs)
23 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Aselsan, Astor, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsadaki şirketlerin yarısı ilk çeyrekte zarar açıkladı: Pozitif ayrışan 3 sektör
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Erdemir ve İsdemir'in stratejik yatırımlarına ilişkin açıklama var
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