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Emlak sektörü bu zirvede buluşuyor

JNR Fuarcılık, gayrimenkul sektör temsilcileri ile alıcıları, en doğru noktada buluşturmak için kapılarını 17. kez açıyor.

14 Mayıs 2025 | 11:53
Emlak sektörü bu zirvede buluşuyor

17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul Hilton Bosphorus Conference Center’ da düzenlenecek fuar ve zirvede, en son konut projeleri alıcılarıyla buluşuyor.

“17. Gayrimenkul Projeleri Yatırım Fuarı ve Zirvesi”, Türkiye’ de konut sahibi olmak isteyen yabancı alıcıların yanı sıra yurtdışında ev almak isteyen Türkler’ e de sayısız seçeneği bir arada sunuyor.

EMLAK SEKTÖRÜNE CANLILIK GETİRMESİ BEKLENİYOR

Körfez ülkeleri, KKTC, İran-Irak-Katar-Kuveyt-Afganistan-Kazakistan-Pakistan-BAE- Rusya-Ukrayna-Dubai- Montenegro-İngiltere-Çin ve Yunanistan’dan gelecek yatırımcı ve acentelerin son günlerde konjonktür gereği durgunluk yaşayan sektöre gözle görülür bir canlılık getirmesi bekleniyor.

FUAR KAPSAMINDA ‘GAYRİMENKUL ZİRVESİ’ DÜZENLENİYOR

Modaratörlüğünü CNBC’ den Şafak Tükle’ nin yapacağı zirvenin konuk konuşmacıları, As Yapı Yön. Krl.Bşk Haluk Sert, Dekar Yapı Yön. Krl. Bşk. Salih Kuzu, İTO Gayrimenkul Sektör Bşk. Hakan Akdoğan, TEBD Yurt Dışı İlişkiler Bşk. İsmail Altın olacak.

Zirveye yurt dışından ağırlıklı Rusya, İran ve Körfez ülkelerinden gelecek buyer, broker, yatırımcı ve emlakçılardan oluşan toplam 150 kişi katılacak.

YURTDIŞINDA EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER İÇİN FIRSATLAR 

Fuar ziyaretçileri, Yunanistan, Portekiz, İspanya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinden ve toplam 14 ülkeden 150 Buyer-Broker ile B2B görüşme yapma olanağı bulacak. Ayrıca acenteler, o ülkelerde ev satın alınması yanı sıra, “Golden Visa”, oturum ve vatandaşlık hakları gibi konularda da alıcıları bilgilendirecekler.

ÖNEMLİ FİRMALAR KATILIYOR

Fuara aralarında, Invest Greece Kostas Arslanoğlu, Investist,Freya Gayrimenkul, Aura City Göktürk, MS Homes, Novo Şirketler Grubu, Next Sales LLC, OIKOS Property Developments, Fırat ConstructionYapı A.Ş. gibi firmaların yeni projelerin tanıtımı yapılacak.

‘GAYRİMENKUL ZİRVESİ’ DÜZENLENECEK

Modaratörlüğünü CNBC’ den Şafak Tükle’ nin yapacağı zirvenin konuk konuşmacıları, As Yapı Yön.Krl.Bşk Haluk Sert, Dekar Yapı Yön. Krl. Bşk.Salih Kuzu, İTO Gayrimenkul Sektör Bşk. Hakan Akdoğan, TEBD Yurt Dışı İlişkiler Bşk. İsmail Altın olacak.

Zirveye yurt dışından ağırlıklı Rusya, İran ve Körfez ülkelerinden gelecek buyer, broker, yatırımcı ve emlakçılardan oluşan toplam 150 kişi katılacak.

Fuara özel yüzde 6 indirim uygulanacak olan etkinliği, 15 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

 

 

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BİM temettü miktarını güncelledi: Yeni rakamlar
ASELSAN'dan 55,7 milyon dolarlık sözleşme
13 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var
Bugün 1 hissede bedelli sermaye artırımı var (14 Mayıs)
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü tarihi açıklandı (2025)
Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Geçen yıl halka arz olan şirketten ilk çeyrek değerlendirmesi
12 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Yüzde 4'ten yüzde 2645'e... Geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 8 şirket
GERİ
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