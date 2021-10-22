Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri, 1 Kasım’da başlıyor. Her yıl ödenen emlak vergisi için ev, iş yeri arsa, tarla, bağ, bahçe, yazlık ev gibi taşınmaz sahipleri kasım ayında 2. taksit ödemelerini gerçekleştirecek. Emlak vergisi ödemeleri internetten nasıl yapılır? Gecikme faizi ne? Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi ödemesi ile ilgili şu bilgileri verdi.

Emlak vergisi hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, “Her yıl tek veya iki taksit halinde ödenen bu vergi her yıl m2 tutarlarında değişiklikler olabileceği için güncellenmekte. Vatandaşların bu tutarları kontrol etmesi gerekiyor. İsteyen kişiler emlak vergisi son ödeme tarihine kadar tahakkuk eden vergi borçlarını tek seferde ödeyebileceği gibi isteyen kişiler de taksitle ödeme yapma imkanından yararlanarak ödemelerini gerçekleştirebilecekler” dedi.

Gecikme faizi uygulanıyor

Emlak vergisi muafiyeti hakkı olmayan kişilerin vergi borçlarını ödemeleri zorunlu olup emlak vergisi borcu ödenmeyenleri cezaların beklediğine dikkat çeken Alp, “Aylık gecikme faizi işletilmekte olup belediyelerin vergi alacağı nedeniyle haciz hakları da bulunmaktadır. Ancak çoğu belediye emlak vergisi borcu nedeniyle haciz yapmayı tercih etmemekte. Bunun nedeni vergi borcu olan evin tapu satışı yapılamaması. Tapudan devir ve satış gibi işlemlerde emlak vergisi borç sorgulaması yapılmakta olup satış öncesi mutlaka alacak tahsili yapılır ve tapu devrine o şekilde izin verilir. Vergi borcunu son ödeme tarihine kadar yatırmayan kişilere aylık yüzde 1,6 gecikme faizi tahakkuk edilmektedir” diye konuştu.

Emlak vergisi internetten nasıl yapılır?

Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulacağını aktaran Alp, “Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmeli. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir. Bunların dışında artık internetten ödeme yapmak da mümkün” dedi.

Online emlak vergisi ödemelerinde 3 farklı seçeneğin bulunduğunu belirten Alp, “Gayrimenkulün bağlı olduğu belediyenin banka hesabına havale ya da EFT, Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi, E-Devlet platformu üzerinden ödenebileceği gibi bazı bankalar üzerinden de emlak vergisi yatırılabilir” ifadelerini kullandı.