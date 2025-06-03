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Emlak vergisinde ilk taksit ödemesi yapacaklar dikkat... Tarih sona eriyor

Emlak vergisinin 1'inci taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödeme yapmayan mükelleflere günlük gecikme zammı uygulanacak.

02 Haziran 2025 | 11:24
Son Güncellenme: 02 Haziran 2025 | 11:24
Emlak vergisinde ilk taksit ödemesi yapacaklar dikkat... Tarih sona eriyor

Emlak vergisinin ilk taksit ödemelerinde sona gelindi. Bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanların, vergi ödemelerini bugün yapmaları gerekiyor.

Emlak vergisi ödemeleri nereye yapılıyor?

-Mülkün bağlı olduğu belediye

-e-Devlet veya belediyelerin internet sitesi

-Ödemeler, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek yapılabiliyor

Ödemelerini zamanında yapmayanlar için ise gecikme zammı uygulanacak. Gecikme zammı günlük olarak işleyecek. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor.

Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Her ikisi de emekli ve birer konuta sahip olan eşler için de muafiyet var.

Konutlardan birinde ikamet edilmesi, diğerinin ise boş tutulması, yani kira gelirinin olmaması halinde, emekli çiftler bu iki ev için de vergiden muaf olabiliyor. Konutlardan herhangi birinin kiraya verilerek gelir elde edilmesi halinde ise, her iki konut için de vergi ödenmesi gerekiyor.

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Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme var
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