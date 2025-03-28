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Emlakçılarda ‘E’ tabela dönemi

Yetkili emlakçılarda ‘E’ tabela dönemi Ramazan Bayramı sonrasında başlıyor. Tabelada taşınmaz ticaret yetki numarası ve emlak danışmanıyla ilgili bilgilerin yer aldığı QR kodu bulunacak.

28 Mart 2025 | 11:26
Emlakçılarda ‘E’ tabela dönemi

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, emlak sektörünün kurumsallaşması için ofislerde "E" tabela uygulamasını Ramazan Bayramı'ndan sonra başlatacaklarını belirterek, "Tabelanın alt köşesinde taşınmaz ticaret yetki numarası yazacak. Ayrıca, tabelada emlak danışmanıyla ilgili bilgilerin yer aldığı QR kodu bulunacak." dedi.

Akçam, Ankara'da 8 bin 500, Türkiye genelinde 142 bin emlak danışmanı olduğunu söyledi.

Eczane ve veterinerlerin girişinde kurumsallık adına sembol tabelaların bulunduğuna işaret eden Akçam, "Sektörde kurumsallığı artırmak için 'E' tabela uygulamasını Ramazan Bayramı'ndan sonra başlatacağız." diye konuştu.

Ankara'nın pilot bölge olacağını, daha sonra bu uygulamayı Türkiye geneline yayacaklarını vurgulayan Akçam, şu değerlendirmede bulundu.

"Sorumlu emlak danışmanı dediğimiz yani Ticaret Bakanlığından taşınmaz ticaret yetki belgesi alan emlak danışmanlarının ofislerinin girişlerine tabelayı asacağız. Tabelanın zorunlu olması için Ticaret Bakanlığına talepte bulunduk. Ticaret Bakanlığımızın bizlere destek vereceğini düşünüyoruz."

‘SAHTECİLİĞE KARŞI ÖNLEMLER ALDIK’

Akçam, sahteciliğe karşı da önlemler aldıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Tabelanın alt köşesinde taşınmaz ticaret yetki numarası yazacak. Ayrıca, tabelada emlak danışmanıyla ilgili bilgilerin yer aldığı QR kodu bulunacak. Vatandaşlar, QR kodunu okuttuğunda Ticaret Bakanlığının sayfasına yönlendirilecek ve emlakçıyla ilgili bilgilere ulaşabilecek. Emlak sektöründe birçok sıkıntılı işler duyuyoruz. Bu uygulamayla sorunlu ve sıkıntılı işlerin önüne geçeceğiz. Art niyetli insanların tamamen meslek dışına çıkarılmasını istiyoruz."

Taşınmaz ticaret yetki belgesinin uygulamadaki önemine vurgu yapan Akçam, yetki belgesi almak isteyenlerin ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunuysa en az 6 ay, bunların dışında kalanların ise en az 12 ay staj yapması gerektiğini ifade etti.

Akçam, stajı bitirdikten sonra vergi levhası alarak oda kaydı oluşturma zorunluluğu bulunduğuna işaret ederek, "Seviye 5 dediğimiz mesleki yeterlilik belgesi ve çevrimiçi eğitimin tamamlanması gerekiyor. Bu kriterlere uyduktan sonra Ticaret Bakanlığının internet sayfasından başvuru yaparak taşınmaz ticaret yetki belgesi alınabilecek. Eğer bu belge alınmazsa ve şartlara uyulmazsa mesleğe dahil olunamayacak." dedi.

Akçam, emlak danışmanlarıyla birlikte çalışan sözleşmeli personelin yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmadığını da sözlerine ekledi.

LOGODA EV GÖRSELİ ÜZERİNDE ‘E’ HARFİ OLACAK

Ticaret Bakanlığından taşınmaz ticaret yetki belgesi alan emlak danışmanlarının ofis girişlerine asacakları tabelalar 50x50 ölçüsünde olacak.

Tabelanın etrafında kırmızı çerçeve yer alıyor. Kırmızı ev görselinin üzerinde beyaz "E" işareti bulunuyor. AA

 

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