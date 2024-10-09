Etiler’e yeni yaşam merkezi geliyor

Mesa, ASL ve KİPTAŞ iş birliği ile hayata geçirilen KENT Etiler, 7/24 yaşayan caddesi, seçkin markalardan oluşan alışveriş, yeme içme, eğlence, kültür ve sanat mekanları Etiler’in yeni cazibe ve yaşam merkezi olacak. Projenin basın lansmanı, Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, Mesa Holding CEO’su Mert Boysanoğlu, Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğit Boysanoğlu, ASL İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Er, Mesa-ASL Genel Müdürü Ersin Babacan ev sahipliğinde gerçekleşti.

Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, ideal bir ‘kentsel dönüşüm’ örneği olan ve çevresine değer katan KENT Etiler’in imza atmaktan gurur duydukları bir proje olduğunu söylüyor. 110 bin m2’lik peyzaj alanı ile şehrin merkezindeki çağdaş yaşamı, doğa ile bütünleştiren proje, konutun yanı sıra ticaret, alışveriş, kültür, sanat, iş, eğitim fonksiyonlarını da barındırıyor. Koru, Vadi, Cadde, Yamaç ve Rezidans adlarıyla 5 ayrı etabın yer aldığı projede, 1.220 konut, 166 ticari alan ve 96 ofis planlanıyor.

Mesa Holding CEO’su Mert Boysanoğlu, KENT Etiler’de, yaşam ve çevresine değer yaratma kavramları ile yola çıktıklarını söylüyor. Boysanoğlu, “Master plan, çevre düzenlemesi, konut ve ticari mimarimiz, yeşil alan ve sosyal donatılar, bu iki temel unsur çerçevesinde büyük bir titizlikle ele alındı, tasarlandı” diyor.

