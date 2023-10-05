ARA
Bist 100
8345,94
0,15%
Bist 100
Dolar/TL
27,559
-0,0326%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9993
0,0237%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0523
0,1737%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1612,1
-0,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Eylülde konut, arsa ve iş yeri satışları geriledi

Eylülde konut, arsa ve iş yeri satışları geriledi

Türkiye'de ağustosta 119 bin 547, eylüldeyse 100 bin 839 konut satıldı. Eylülde arsa satışları bir önceki aya göre yüzde 11, tarla satışları yüzde 5, iş yeri satışları yüzde 6 düştü.

05 Ekim 2023 | 11:31
0
Eylülde konut, arsa ve iş yeri satışları geriledi

Türkiye'de geçen ay yapılan konut satış işlemi sayısı bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 16 azaldı.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ülke genelinde eylülde 280 bin 58 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Eylülde gayrimenkul satışları, 312 bin 339 gayrimenkul satışının yapıldığı ağustosa göre yaklaşık yüzde 10 azaldı.

Bu satış işlemlerinden 4 milyar 808 milyon 937 bin 276 lira tapu harcı geliri sağlandı.

Eylüldeki 280 bin 58 gayrimenkul satışının 100 bin 839'unu konut, 49 bin 418'ini arsa, 95 bin 513'ünü tarla, 11 bin 41'ini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazlar oluşturdu.

Bu gayrimenkullerin içerisinde yer alan konut satışları geçen ayki 119 bin 547 satışa göre yaklaşık yüzde 16, arsa satışları geçen ayki 55 bin 570 satışa göre yüzde 11, tarla satışları geçen ayki 101 bin 104 satışa göre yüzde 5, iş yeri satışları ise geçen ayki 11 bin 758 satışa göre yüzde 6 düşüş gösterdi.

En çok gayrimenkul İstanbul'da satıldı

Eylülde en çok gayrimenkul satışı 26 bin 627 ile İstanbul'da yapıldı.

İstanbul'u 16 bin 59 satışla Ankara, 12 bin 54'le İzmir, 10 bin 200'le Konya, 9 bin 898'le Bursa, 8 bin 772'yle Antalya, 7 bin 803'le Tekirdağ, 7 bin 103'le Balıkesir, 7 bin 92'yle Gaziantep ve 6 bin 83'le Kocaeli takip etti.

İlgili Haberler
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
0
  • ALTIN GRAM - TL 1612,1 -0,13%
  • ALTIN ONS 1819,53 -0,09%
  • BIST 100 8345,94 0,15%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,559 -0,0326%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9993 0,0237%
  • EURO/USD 1,0523 0,1737%
  • INGILIZ STERLINI 1,2149 0,10794%
  • JAPON YENI 148,775 -0,236%
  • KANADA DOLARI 1,37471 0,03347%
  • RUS RUBLESI 99,6785 -0,6701%
Günün En Çok Okunanları
Linkedln verilerine göre bu beceriye yönelik iş ilanları 2 kat arttı
EURO 2028'in ev sahibi belli oldu
EURO 2028'in ev sahibi belli oldu
Memur maaş artışı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı netleşti
Memur maaş artışı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı netleşti
Eylülde en fazla ihracat yapan sektör, en fazla ihracat yapılan 3 ülke
Eylülde en fazla ihracat yapan sektör, en fazla ihracat yapılan 3 ülke
Devlet desteği, yerli telefonu öne çıkardı
Devlet desteği, yerli telefonu öne çıkardı
Telefon harcı sorunu için çalışma başladı
Telefon harcı sorunu için çalışma başladı
Opel ekim ayına ilişkin kampanyasını duyurdu
Opel ekim ayına ilişkin kampanyasını duyurdu
İki kardeş Apple'ı mağaza mağaza dolaşıp 6 milyon dolar dolandırdı
GERİ
İLERİ
Linkedln verilerine göre bu beceriye yönelik iş ilanları 2 kat arttı
EURO 2028'in ev sahibi belli oldu
Memur maaş artışı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı netleşti
Eylülde en fazla ihracat yapan sektör, en fazla ihracat yapılan 3 ülke
Devlet desteği, yerli telefonu öne çıkardı
EURO 2028'in ev sahibi belli oldu
Memur maaş artışı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı netleşti
Eylülde en fazla ihracat yapan sektör, en fazla ihracat yapılan 3 ülke
Devlet desteği, yerli telefonu öne çıkardı
Telefon harcı sorunu için çalışma başladı
Memur maaş artışı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı netleşti
Eylülde en fazla ihracat yapan sektör, en fazla ihracat yapılan 3 ülke
Devlet desteği, yerli telefonu öne çıkardı
Telefon harcı sorunu için çalışma başladı
Opel ekim ayına ilişkin kampanyasını duyurdu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL