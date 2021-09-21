Şu ana kadar 1,5 milyar TL gelir elde edilen Riva’daki Düşler Vadisi projesi, arazinin sahibi olan Galatasaray Kulübü’ne bugüne kadar 300 milyon TL kazandırdı. Projeyi yürüten Yılmaz İnşaat Başkanı Hakan Yılmaz, “Projenin geliri 4 milyar TL’yi aşacak” diyor.

Emlak Konut GYO’nun açtığı ihaleyle Galatasaray Kulübü’nün Riva arazisindeki konut projesinin yapımını 2018 yılında üstlenen ve Düşler Vadisi Riva adıyla projede ilk etabı tamamlayan Yılmaz İnşaat, ikinci etapta 200 villanın satışına başlamaya hazırlanıyor.

Şu ana kadar 1,5 milyar TL gelir elde edilen ve bunun yüzde 20’sinin GS Kulübü’nün kasasına gittiği projede, gelir beklentisi de yükseldi. İlk açıklandığında 2,8 milyar TL toplam gelir sağlaması öngörülen proje, artan fiyatların etkisiyle beklenenin üstünde gelir getirecek.

Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Hakan Yılmaz, 2024 başında tamamlanması öngörülen projenin 4 milyar TL geliri aşacağını ifade ediyor. Yılmaz, “Yüksek enflasyon dünyanın sorunu, dolar bazında tüm metallerde artış söz konusu. Dolayısıyla bu fiyat artışları maliyetlere yansıyor, bu da ev fiyatlarını yukarı çekiyor” diye konuşuyor.

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