Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta Tatil Kararı

Her iki ilde de güvenlik ve yas süreci nedeniyle eğitim faaliyetlerine ara verilmiştir:

Şanlıurfa: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin açıklaması doğrultusunda, il genelinde eğitim-öğretime hafta sonuna kadar (17 Nisan Cuma dahil) ara verilmiştir.

Kahramanmaraş: Valilik kararıyla 16-17 Nisan tarihlerinde tüm kamu ve özel eğitim kurumları (rehabilitasyon merkezleri, kurslar ve kreşler dahil) kapalı olacaktır.

İdari İzin: Kahramanmaraş'ta anaokulu/kreş veya engelli çocuğu olan kamu personeli ebeveynlerden biri bu tarihlerde idari izinli sayılacaktır.