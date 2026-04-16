  • 17 Nisan okullar tatil mi? Yarın İzmir, Ankara, İstanbul, Tekirdağ okullar tatil mi?

17 Nisan okullar tatil mi? Yarın İzmir, Ankara, İstanbul, Tekirdağ okullar tatil mi?

Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş Onikişubat'ta meydana gelen üzücü olayların ardından, 17 Nisan Cuma günü okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki 17 Nisan okullar tatil mi? Yarın İzmir, Ankara, İstanbul okullar tatil mi?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen trajik olayların ardından, bölgedeki eğitim-öğretim süreci ve güvenlik önlemleriyle ilgili haberler yakından takip ediliyor. 

17 Nisan okullar tatil mi?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta Tatil Kararı

Her iki ilde de güvenlik ve yas süreci nedeniyle eğitim faaliyetlerine ara verilmiştir:

Şanlıurfa: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin açıklaması doğrultusunda, il genelinde eğitim-öğretime hafta sonuna kadar (17 Nisan Cuma dahil) ara verilmiştir.

Kahramanmaraş: Valilik kararıyla 16-17 Nisan tarihlerinde tüm kamu ve özel eğitim kurumları (rehabilitasyon merkezleri, kurslar ve kreşler dahil) kapalı olacaktır.

İdari İzin: Kahramanmaraş'ta anaokulu/kreş veya engelli çocuğu olan kamu personeli ebeveynlerden biri bu tarihlerde idari izinli sayılacaktır.

Yarın İzmir, Ankara, İstanbul okullar tatil mi?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş dışındaki tüm illerde (İstanbul, Ankara, İzmir vb.) 17 Nisan Cuma günü okullar açıktır.

Eğitim sendikalarının "şiddete hayır" temalı iş bırakma eylemleri büyük oranda 15-16 Nisan tarihlerini kapsadığı için, 17 Nisan Cuma günü öğretmenlerin büyük çoğunluğunun görev başında olması ve derslerin normal seyrinde işlenmesi beklenmektedir.

Tüm kademelerde ders zili her zamanki saatinde çalacaktır.

Okul bazlı veya yerel sendika şubesi kaynaklı farklı kararlar olabileceği ihtimaline karşı, en sağlıklı bilgiyi almak adına öğrenci veya velilerin okul idareleri ve sınıf grupları ile iletişimde kalması tavsiye edilir.
