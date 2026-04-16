Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen trajik olayların ardından, bölgedeki eğitim-öğretim süreci ve güvenlik önlemleriyle ilgili haberler yakından takip ediliyor.
1 17 Nisan okullar tatil mi?
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta Tatil Kararı
Her iki ilde de güvenlik ve yas süreci nedeniyle eğitim faaliyetlerine ara verilmiştir:
Şanlıurfa: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin açıklaması doğrultusunda, il genelinde eğitim-öğretime hafta sonuna kadar (17 Nisan Cuma dahil) ara verilmiştir.
Kahramanmaraş: Valilik kararıyla 16-17 Nisan tarihlerinde tüm kamu ve özel eğitim kurumları (rehabilitasyon merkezleri, kurslar ve kreşler dahil) kapalı olacaktır.
İdari İzin: Kahramanmaraş'ta anaokulu/kreş veya engelli çocuğu olan kamu personeli ebeveynlerden biri bu tarihlerde idari izinli sayılacaktır.
2 Yarın İzmir, Ankara, İstanbul okullar tatil mi?
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş dışındaki tüm illerde (İstanbul, Ankara, İzmir vb.) 17 Nisan Cuma günü okullar açıktır.
Eğitim sendikalarının "şiddete hayır" temalı iş bırakma eylemleri büyük oranda 15-16 Nisan tarihlerini kapsadığı için, 17 Nisan Cuma günü öğretmenlerin büyük çoğunluğunun görev başında olması ve derslerin normal seyrinde işlenmesi beklenmektedir.
Tüm kademelerde ders zili her zamanki saatinde çalacaktır.