İlk evim kredisi hesaplama 2026: İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler?

Ev sahibi olmayı planlayan dar ve orta gelirli vatandaşların gündeminde düşük faizli İlk Evim Konut Kredisi yer alıyor. Orta Vadeli Program kapsamında sunulması beklenen ve yüzde 1,20 faiz oranıyla gündeme gelen konut kredisine ilişkin başvuru takvimi, şartlar ve ödeme seçenekleri araştırılıyor.
Peki, İlk Evim Konut Kredisi çıktı mı? Başvurular ne zaman başlayacak, kimler yararlanabilecek? İlk Evim konut kredisi nasıl hesaplanacak? İşte kampanyaya ilişkin merak edilenler...
1 İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?
İlk Evim Konut Kredisi ile dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin düşük peşinat ve uzun vadeli finansman modeliyle kolaylaştırılması hedefleniyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler ise başvuruların ne zaman başlayacağını ve hangi koşulların aranacağını yakından takip ediyor.
Kampanya için henüz uygulama aşamasına geçilmedi. Gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanması ve bankaların sisteme yönelik altyapı çalışmalarının sonuçlanması sonrasında başvuru takviminin netlik kazanması bekleniyor. Resmi takvimin 2026 yılı içinde açıklanması öngörülüyor.
2 İlk Evim Konut Kredisi ödeme planı belli oldu mu?
Kamu bankaları üzerinden hayata geçirilmesi planlanan İlk Evim Konut Kredisi ile ilk kez konut satın alacak vatandaşlara düşük faiz ve uzun vadeli ödeme imkânı sunulması hedefleniyor. Kampanyada vadenin 180 aya kadar çıkması ve kredi imkanından yalnızca ilk konutunu alacak kişilerin yararlanması bekleniyor.
Hazırlıkları süren kredi paketinin özellikle dar ve orta gelir grubunun konuta erişimini desteklemesi amaçlanıyor. Henüz kesinleşmeyen ayrıntılara göre faiz oranının yüzde 1,20 seviyesinde uygulanması öngörülürken, 2 milyon TL olarak gündeme gelen kredi limitinin yükseltilmesi de değerlendiriliyor.
Böylece kamu bankaları aracılığıyla uygun taksit seçenekleriyle konut finansmanı sağlanması planlanıyor.
3 İlk Evim konut kredisi hesaplama
İlk Evim Konut Kredisi için örnek hesaplama şu şekilde:
|Kredi Tutarı
|Faiz Oranı
|Vade
|Tahmini Aylık Taksit
|Toplam Geri Ödeme
|1.000.000 TL
|%1,20
|180 ay
|13.587 TL
|2.445.000 TL
|2.000.000 TL
|%1,20
|180 ay
|27.174 TL
|4.891.000 TL
|3.000.000 TL
|%1,20
|180 ay
|40.761 TL
|7.336.000 TL
4 İlk Evim Konut Kredisinden kimler yararlanabilir?
Ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, İlk Evim Konut Kredisine kimlerin başvurabileceğini ve yararlanma şartlarını araştırıyor. Kampanyanın, ilk kez konut satın alacak dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara yönelik olması bekleniyor.
5 İlk Evim Konur Kredisine başvuru şartları neler?
İlk Evim Konut Kredisi’ne ilişkin resmi şartlar henüz açıklanmadı. Ancak kampanyaya başvuracak kişilerde aranması beklenen şartlar şöyle:
- İlk kez konut satın alacak olmak ve adına kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması,
- satın alınacak konutun bulunduğu şehirde ikamet etmek,
- son 1 yıl içerisinde konut satışı gerçekleştirmemiş olmak,
- hisseli bir konutta yüzde 50’nin üzerinde pay sahibi olmamak,
- belirli bir gelir düzeyine sahip olmak ve bu geliri belgeleyebilmek.