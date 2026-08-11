İlk evim kredisi hesaplama 2026: İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler?

İlk Evim Konut Kredisi ile dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin düşük peşinat ve uzun vadeli finansman modeliyle kolaylaştırılması hedefleniyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler ise başvuruların ne zaman başlayacağını ve hangi koşulların aranacağını yakından takip ediyor.

Kampanya için henüz uygulama aşamasına geçilmedi. Gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanması ve bankaların sisteme yönelik altyapı çalışmalarının sonuçlanması sonrasında başvuru takviminin netlik kazanması bekleniyor. Resmi takvimin 2026 yılı içinde açıklanması öngörülüyor.