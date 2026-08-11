Serbest bölgelerden ihracatta çifte rekor: 7,7 milyar dolara yükseldi

Ticaret Bakanlığı, Bakanlığa bağlı 19 serbest bölgeden 2026 yılının ilk 7 ayında yeni ihracat rekoru kırıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, ocak-temmuz döneminde serbest bölgelerden yapılan 7 aylık ihracatın yüzde 6,9 artışla 7,7 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

Ayrıca, temmuz ayında da tüm zamanların ihracat rekoru kırıldığını belirtildi.

"Tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz seviyesi"

Bu yılın ocak-temmuz döneminde, serbest bölgelerden toplam satışlar içinde ihracatın payı yüzde 76,8’e yükselerek, tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz seviyesine ulaştığı da şöyle ifade edildi:

"Ocak-temmuz döneminde serbest bölgelerden 7 aylık ihracatımız yüzde 6,9 artışla 7,7 milyar dolara yükseldi.

Temmuz ayında da tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı; serbest bölgelerden ihracat temmuz ayında yüzde 11,3 artışla 1,152 milyar dolara yükseldi ve 1 milyar dolar barajının üstündeki seyrini korudu.

19 serbest bölgenin toplam ihracatı, 2026’nın ocak-temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artışla, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7,7 milyar dolara ulaştı.

Yüzde 160,9’a ulaşan (ocak-temmuz) ve yüzde 152,5 olarak gerçekleşen (temmuz verisi) serbest bölgelerden ihracatın ithalatı karşılama oranı ile 19 serbest bölgemiz net ihracatçı yapısını ve küresel rekabetçiliğini güçlendirdi.

2026 yılı ocak-temmuz döneminde, serbest bölgelerden toplam satışlar içinde ihracatın payı yüzde 76,8’e yükselerek, tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz seviyesine ulaştı."

Öne çıkan serbest bölgelerin ihracat performansları

Öte yandan, öne çıkan serbest bölgelerin ihracat performansları hakkında da şu bilgiler paylaşıldı:

"2026 yılı ilk 7 ayında serbest bölgelerin ihracat portföyünün teknolojik niteliği güçlenmeye devam etti; serbest bölgelerin toplam ihracatında orta-ileri teknoloji (yüzde 50,4) ve yüksek teknoloji (yüzde 7) sınıfındaki ürünlerin ihracatının payı yüzde 57,4’e ulaştı. Bu durum Türkiye’nin katma değerli ihracat hedeflerine doğrudan katkı sağladı.

2026 yılının ocak-temmuz döneminin sonu itibarıyla 19 serbest bölgede;

19 serbest bölgede 474’ü yabancı olmak üzere, toplamda bin 934 kullanıcı firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar toplam 87 bin 655 kişiye doğrudan istihdam sağladı.

Tahsis edilen 2 bin 795 faaliyet ruhsatının 2 bin 97’si yerli, 698’i yabancı kullanıcılara verildi.

Üretim konulu faaliyet ruhsatlarının toplam içerisindeki payı, bir önceki yıla göre artarak yüzde 44,6’ya yükseldi.

Öne çıkan serbest bölgelerimizin ihracat performansı şu şekildedir:

Ege Serbest Bölgesi, ocak-temmuz döneminde ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre 132,2 milyon dolar (yüzde 7,2 oranında) artırarak 1,963 milyar dolara yükseltmiş olup, serbest bölgelerin toplam ihracatının yüzde 25,5’ini tek başına gerçekleştirmiştir.

Bursa Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 32,7 oranında artırarak 1,205 milyar dolara yükseltmiştir.

Antalya Serbest Bölgesi, temmuz ayında ihracatını yüzde 227,2 oranında artırarak 115,1 milyon dolara, ocak-temmuz döneminde ise yüzde 40,2 artışla 447 milyon dolara çıkarmıştır."

Ege Serbest Bölgesi ticaret hacminde öne çıktı

Ayrıca, Ege Serbest Bölgesi'nin toplam serbest bölge ticaret hacminin yüzde 22’sini tek başına gerçekleştirdiği kaydedildi.

"Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ilk yedi ayda ihracatını yüzde 32,3 oranında artırarak 341 milyon dolara yükseltmiştir.

Başta Batı Anadolu, Trabzon ve Antalya Serbest Bölgeleri olmak üzere, 6 serbest bölgenin ihracatında yüzde 10 oranı ve üzerinde artış kaydedilmiştir.

Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 3,73 milyar dolar hacme ulaşarak, serbest bölgelerin toplam ticaret hacminin yüzde 22’sini tek başına gerçekleştirmiştir.

Adana-Yumurtalık, Batı Anadolu, Gaziantep ve Trabzon Serbest Bölgelerinde 4 ticaret yönünün tamamında artış gerçekleşerek, adı geçen serbest bölgelerin ticaret hacimlerindeki büyüme dikkat çekmiştir."