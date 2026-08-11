“Bireysel yatırımcı tabanımızı, dijital atılım ve yapay zekâ destekli uygulamalarla büyüteceğiz”

Tera Yatırım’ın önümüzdeki süreçte temel hedefi, Tera Grubu’nun oluşturduğu finansal ekosistem aracılığıyla Anadolu’nun potansiyelini hem sermaye piyasalarına hem de reel sektöre kazandırmak. Şirket; yurt içi piyasalarda daha yaygın ve geniş yatırımcı kitlesine ulaşmak için bir dizi yatırımı hayata geçirmeyi de planlıyor.

Ekonomist’in 19 Temmuz - 01 Ağustos 2026 tarihli sayısından

“Yatırımcıların karşısına yeni ürünlerle çıkaracağız”

Beş yıl içinde en fazla bireysel müşteriye dokunan aracı kurum olmayı hedeflediklerini söyleyen Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, bu hedef doğrultusunda özellikle dijital kanallarda atılıma hazırlandıklarını belirterek sermaye piyasalarından reel sektöre aktarılan fon büyüklüğünü artırmakta kararlı olduklarının da altını çiziyor.

Bu hedefler doğrultusunda Tera Yatırım’ın ana odağını, ‘dijital yatırım deneyimini uçtan uca sunan, bireysel yatırımcı tabanını Anadolu’yu da kapsayacak şekilde ölçeklendirmiş ve teknolojiyle bütünleşmiş bir model’ oluşturuyor. Yeni mobil uygulamayı ve algoritmik işlem kabiliyetlerini her seviyedeki yatırımcı için erişilebilir hale getireceklerini kaydeden Emir Münir Sarpyener, şöyle devam ediyor:

“Bireysel yatırımcı tabanındaki büyüme ivmemizi artırmak için şubeleşme dışında yoğunlaşmak istediğimiz alanlar; yapay zekâ destekli işlem platformlarımızın bireysel yatırımcıların kullanımına sunulması ve yeni mobil uygulamamız ile müşteri kazanım sürecini kolaylaştırmak. Geliştireceğimiz mobil uygulama, yatırım haritası çizecek, yatırımcıya yol gösterecek, yapay zekâ desteğiyle model portföy önerisi yapacak ve piyasalardaki gelişmelerden hızlı bir şekilde haber verecek. Hem Tera Portföy’de hem Tera Yatırım’da yatırımcıların karşısına yeni ürünlerle çıkacağız. Ayrıca yakın gelecekte halka arz öncesi şirketlere yatırım yapma hedefinde olan bir girişim sermayesi yatırım fonunun da lansmanını yapacağız.”