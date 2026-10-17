İngiltere'de ev sahibi olmak isteyenler için Çırağan'da özel buluşma

İngiltere gayrimenkul sektörünün önde gelen şirketlerinden, bu yıl 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Berkeley Group ile grubun Premier Acentesi S London Consultancy, 24–25 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Çırağan’da özel bir gayrimenkul yatırım etkinliği düzenliyor. İki gün sürecek etkinlik, İngiltere’de ev sahibi olmak veya gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlere farklı projeleri karşılaştırma, uzmanlarla görüşme ve etkinliğe özel fırsatları değerlendirme olanağı sunacak.

Katılımcılar, gayrimenkul uzmanları ve proje yetkilileriyle birebir görüşerek bütçelerine, ihtiyaçlarına ve yatırım hedeflerine uygun konut seçeneklerini inceleyebilecek. Daire özellikleri, ödeme planları, teslimat ve rezervasyon koşulları hakkında ayrıntılı bilgi alabilecekleri etkinlikte, satın alma kararını etkileyen finansal ve hukuki konuları da uzmanlarla değerlendirebilecek.

Avukatlar, İngiltere’deki satın alma süreçleri ile şahıs veya şirket üzerinden mülk edinme seçenekleri hakkında bilgi verirken mortgage danışmanları finansman alternatiflerini aktaracak. Kiralama uzmanları ise bölgesel kira seviyeleri ve mülk yönetimi konusunda katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

“Önceliğimiz, müşterilerimizin memnuniyeti ve güveni”

İngiltere’de gayrimenkul satın alırken doğru projeyi seçmenin ve sürecin her aşamasını dikkatle değerlendirmenin önemine işaret eden S London Consultancy Kurucusu ve Sahibi Esra Beratlıgil, şirketin danışmanlık yaklaşımını şöyle anlatıyor: “Bizim için en önemli konu, müşterilerimizin bizim aracılığımızla gerçekleştirdikleri gayrimenkul alımından memnun kalmaları ve bizi gönül rahatlığıyla çevrelerine tavsiye etmeleri. Müşterilerimizi her türlü soruyu sormaya teşvik ediyor, belirli projeleri neden önerdiğimizi veya önermediğimizi açıkça anlatıyoruz. Her müşterimizin ihtiyaçlarını, bütçesini ve beklentilerini dikkate alarak kendisine en uygun ve kaliteli seçeneği bulmasına yardımcı oluyoruz. Güvenlerini kazanmak, satın alma sürecinin her aşamasında yanlarında olmak ve satış sonrasında da aynı memnuniyeti sürdürebilmek bizim için gerçek başarıdır.”

Proje seçiminden kiralamaya uzanan danışmanlık

S London Consultancy, hizmetlerini proje tanıtımı ve satışla sınırlamıyor. Şirket; proje seçimi, dairelerin karşılaştırılması, pazarlık, hukuki süreçler, mortgage finansmanı, teslimat ve kiralama aşamalarında müşterilerine destek sunuyor. Avukatlar, mortgage danışmanları, kiralama acenteleri ve mobilya paketi firmalarından oluşan çözüm ortaklarıyla, yatırımcıların satın alma öncesinde ve sonrasında ihtiyaç duyabilecekleri hizmetlere erişmelerini sağlıyor.

Şirketin gayrimenkul değerlendirme yaklaşımında lokasyon önemli bir yer tutuyor. Ulaşım bağlantıları, bölgenin demografik yapısı, güvenlik, kira talebi ve gelecekteki satış potansiyeli birlikte ele alınıyor. İnşaat kalitesi, garanti koşulları, aidat giderleri, ödeme planları ve gerçekçi kira getirisi hesaplamaları da değerlendirmeye dahil ediliyor. Her yatırımcıya aynı projeyi önermek yerine, kişinin bütçesine ve hedeflerine uygun seçeneklerin belirlenmesi esas alınıyor.

Türkiye’de yaşayan yatırımcılar için mortgage seçenekleri

S London Consultancy’nin verdiği bilgiye göre, Türkiye’de yerleşik yatırımcılar İngiltere’de gayrimenkul satın alırken uygun koşullarda yüzde 75’e kadar mortgage finansmanını değerlendirebiliyor. Finansman oranı; kredi veren kuruluşun kriterlerine, başvuru sahibinin mali durumuna ve satın alınacak mülkün özelliklerine göre değişiyor.

Şirket, yatırımcıların rezervasyon öncesinde mortgage danışmanıyla görüşerek kullanabilecekleri kredi tutarını, aylık ödemeleri, beklenen kira gelirini ve diğer masrafları birlikte değerlendirmelerini öneriyor. Böylece satın alma sürecinin, yatırımcının koşullarına uygun bir finansal plan çerçevesinde ilerlemesi hedefleniyor.

24–25 Ekim’de İstanbul Çırağan’da gerçekleşecek etkinlikte sunulacak özel avantajlı paketler de katılımcılarla paylaşılacak. İngiltere’de gayrimenkul edinmeyi planlayanlar, iki gün boyunca farklı projeleri ve satın alma seçeneklerini uzmanlarla birlikte değerlendirerek süreçlerini planlama fırsatı bulacak.

