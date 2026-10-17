FIAT Ekim ayı kampanyasını duyurdu: İşte model model güncel fiyat listesi...

FIAT'ın yeni küresel ürün gamının ilk temsilcisi Grande Panda Elektrikli, 100 bin TL nakit indirim fırsatı ile 1.584.900 TL'den başlayan fiyatlarla veya 250 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle sunuluyor.
Kampanya kapsamında şehir içi mobiliteyi İtalyan tarzıyla buluşturan Topolino modelinde ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya 50 bin TL nakit indirim olanakları otomobil tutkunlarını bekliyor.
FIAT, Ekim ayında da finansman olanakları sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Grande Panda ve şehir içi mobilitenin yenilikçi temsilcisi Topolino modellerinde kredi olanakları, nakit indirimleri ve showroomlara özel fırsatlarla dikkat çekiyor.
FIAT'ın yeni küresel ürün gamının ilk temsilcisi olan Grande Panda Elektrikli, ikonik Panda mirasını modern tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve tamamen elektrikli sürüş deneyimiyle geleceğe taşıyor.
Ekim ayında müşterilerine iki farklı satın alma alternatifiyle satışa sunulan model, 100 bin TL nakit indirimi ile 1.584.900 TL'den başlayan fiyatla satın alınabiliyor. Nakit kampanyadan yararlanmak istemeyen müşteriler ise 250 bin TL'ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi olanağı ile 1.684.900 TL’den başlayan fiyat avantajından yararlanabiliyor. Ekim ayı boyunca, her iki satın alma seçeneğinde de yüzde 2 takas desteği sunuluyor.
Ekim ayının sonuna dek; şehir içi mobiliteyi eşsiz İtalyan tarzıyla birleştirerek pratik ve çevreci ulaşım çözümü sunan Topolino, 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya 50 bin TL nakit indirim seçeneği ile 579.900 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.