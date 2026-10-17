FIAT Ekim ayı kampanyasını duyurdu: İşte model model güncel fiyat listesi...

Ekim ayında müşterilerine iki farklı satın alma alternatifiyle satışa sunulan model, 100 bin TL nakit indirimi ile 1.584.900 TL'den başlayan fiyatla satın alınabiliyor. Nakit kampanyadan yararlanmak istemeyen müşteriler ise 250 bin TL'ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi olanağı ile 1.684.900 TL’den başlayan fiyat avantajından yararlanabiliyor. Ekim ayı boyunca, her iki satın alma seçeneğinde de yüzde 2 takas desteği sunuluyor.