İstanbul dahil birçok il için alarm! Sağanak ve fırtına etkisini artıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, 17 Ekim Cumartesi günü yurdun birçok bölgesinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların, cumartesi öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası'nda etkisini artırarak yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da sağanak akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak

Yalova, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklenirken, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış öngörülüyor.

Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor. İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu ile Denizli, Uşak, Kütahya, Konya'nın batısı, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde de kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Ankara'da sağanağın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenirken, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin ve Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısında kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Kuvvetli fırtına uyarısı

Cumartesi günü Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyi, Kocaeli ve Sakarya'da; gece saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın'da fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar sabahından itibaren ise Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ve Samsun'un iç kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.