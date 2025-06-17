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İnşaat şirketinden konkordato açıklaması

Bursa'da faaliyet gösteren inşaat şirketi Atış Yapı, finansal ve ekonomik dalgalanmalar sebebiyle konkordato sürecine girdiğini duyurdu.

16 Haziran 2025 | 22:26
İnşaat şirketinden konkordato açıklaması

Şirketin internet sitesinde yer alan duyuruda Atış Yapı'nın konkordato sürecine girdiği  belirtildi. Şirketin mali açıdan yürüttüğü kapsamlı yeniden yapılanma çalışmalarıyla, konkordato sürecini geçici mühlet süresi içinde başarıyla tamamlayarak faaliyetlerine daha sağlam temeller üzerinde devam etmeyi amaçladığı kaydedildi. 

Şirketten yapılan açıklamada sektörünün yüzde yüz yerli sermayeli lider markalarından biri olarak 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Atış Yapı'nın bugüne kadar doğrudan ve dolaylı olarak 10 binlerce kişiye istihdam sağlamış; geliştirdiği projelerle hem şehir hem de ülke ekonomisine değer katan güçlü ve köklü bir yapıya sahip olduğu belirtildi.

"Konkordato sürecine girmiş bulunmaktayız"

Son dönemde dünya genelinde yaşanan ekonomik ve finansal süreçlerden kaynaklanan olumsuzlukların, tüm alanlarda olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de dalgalanmalara sebep olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Atış Şirketler Grubu’nun inşaat alanındaki markası Atış Yapı olarak, kurulduğumuz günden bu yana benimsediğimiz ilkelerimiz doğrultusunda; yatırımcılarımız, müşterilerimiz ve paydaşlarımıza daha güvenle hizmet verebilmek adına, konkordato sürecine girmiş bulunmaktayız. Bu süreç; üretim faaliyetlerimizin devamlılığını sağlamak, tüm ticari yükümlülüklerimizi yeniden yapılandırarak daha sağlıklı bir finansal yapıya ulaşmak ve siz değerli müşterilerimizle, yatırımcı ve paydaşlarımızla olan stratejik iş birliklerimizi sürdürülebilir kılmak amacıyla başlatılmıştır. Şirketimiz, mali ve operasyonel açıdan yürüttüğü kapsamlı yeniden yapılanma çalışmalarıyla, konkordato sürecini geçici mühlet süresi içinde başarıyla tamamlayarak faaliyetlerine daha sağlam temeller üzerinde devam etmeyi amaçlamaktadır.

Söz konusu süreçte; Tüm tedarikçi, müşteri ve yatırımcı, ilişkilerimizin şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde sürdürüleceğini, yasal çerçevede yükümlülüklerimizin yeniden yapılandırılacağını, süreç boyunca düzenli ve açık iletişim kurulacağını, hiçbir hak sahibinin mağduriyet yaşamayacağını önemle bildiririz.

Bu süreçte; yatırımcılarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bize duyduğu güvenin ne denli kıymetli olduğunu biliyor, bu güveni her zaman temel önceliğimiz olarak görüyoruz. Tedarikçilerimizden ve tüm paydaşlarımızdan bu süreçte bizlere olan inancını ve desteklerini sürdürmelerini bekliyoruz.

Atış Yapı, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de sağlam projeleri, şeffaf iş modeli ve güçlü duruşuyla şehrimize ve Türkiye ekonomisine katkı sunmayı sürdürecek ve yoluna emin adımlarla devam edecektir"

Firma resmi adresinden açıklama yaptı; 

 

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Borsada yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (17 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
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