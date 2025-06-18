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İnşaat üretim endeksi nisanda azaldı

İnşaat üretim endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 1,6 azaldı.

17 Haziran 2025 | 10:48
İnşaat üretim endeksi nisanda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks nisanda aylık bazda ise yüzde 1,6 azaldı.

Endeks, nisanda bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 1,9, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1,1, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 1 azalış gösterdi.

Endeks nisanda yıllık bazda ise yüzde 9,5 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 11,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1,9 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 7,5 yükseldi.

 

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