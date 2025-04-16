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İnşaat üretimi şubatta hız kesti

İnşaat üretim endeksi, şubatta ayılık bazda yüzde 0,3 azaldı.

15 Nisan 2025 | 00:00
Son Güncellenme: 15 Nisan 2025 | 10:36
İnşaat üretimi şubatta hız kesti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin inşaat üretim endeksini açıkladı.

Buna göre, endeks şubatta aylık bazda yüzde 0,3 azaldı. 

Endeks, şubatta bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 0,9, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,2 azalırken, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 1,6 artış gösterdi.

YILLIK BAZDA ARTIŞ

Endeks şubatta yıllık bazda ise yüzde 12,7 artış kaydetti. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 14,9, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 10,3 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 7,1 yükseldi.

 

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SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
Bugün 3 şirket temettü dağıtacak
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